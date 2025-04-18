Впродовж 19 та 20 квітня в Ужгороді перекриють для руху транспорту низку міських вулиць з огляду на продовження традиційного фестивалю «Сакура Фест», а також на час проведення Великодніх богослужінь.

Так, у суботу й неділю, 19-20 квітня у зв’язку із проведенням заходів «СакураФесту» буде перекрито рух транспорту вулицями Олександра Довженка, Ференца Ракоці, Клари Лабик, Братів Бращайків.

Автобуси за міськими маршрутами №№ 7, 7Д, 9, 14, 20 рухатимуться до площі Корятовича через вулиці Митну та Собранецьку, інформує відділ транспорту Ужгородської міської ради.

Також для забезпечення безпеки під час проведення Великодніх богослужінь та освячення пасок із 15:00 19 квітня до 13:00 20 квітня перекриють рух транспорту вулицями Олександра Духновича, Капітульною, Августина Волошина (від торговельно-економічного коледжу до Головного управління ДПС у Закарпатській області).

Мешканців просять за можливості не паркувати та не залишати на цей період транспортні засоби на вказаних вулицях.

Як повідомляв Varosh, цього року традиційний “СакураФест” відбувався в Ужгород впродовж кількох вихідних. Так, частина заходів фесту, який був запланований і проводився 4-6 квітня, організатори змістили з огляду на Дні жалоби через російську терористичну атаку на Кривий Ріг.

Утім, за час проведення основної програми організаторам вдалося зібрати на дрони для війська понад півмільйона гривень.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото Сергія Денисенка

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