Через прокладання євроколії змінюється графік низки поїздів на Закарпаття

З 31 березня до 31 липня змінюється розклад руху низки пасажирських поїздів, що курсують у напрямку Закарпаття.

Необхідність внесення змін виникла у зв’язку з проведенням робіт з прокладання колії європейського стандарту між Чопом та Ужгородом, повідомляють в Укрзалізниці.

Відповідно до оновленого тимчасового графіка, низка поїздів, що курсували до кінцевої станції Ужгород, йтимуть лише до/з Мукачева чи Чопа.

До/з станції Мукачево курсуватимуть поїзди:

№ 17/18 Харків – Ужгород;

№ 38/37 Одеса – Ужгород;

№ 125/126-129/130 Кременчук/Полтава – Ужгород.

До/з станції Чоп курсуватимуть поїзди:

№ 81/82 Київ – Ужгород (з 31 березня до 31 липня);

№ 749/750 Київ – Ужгород (з 1 квітня до 31 липня);

№ 829/830 Львів – Ужгород (з 1 квітня до 31 липня).

До/з станції Ужгород курсуватиме поїзд № 59/60 Київ – Чоп.

Разом із тим, залізничне сполучення з Ужгородом для всіх регіонів забезпечать альтернативними рейсами.

Для цього з 31 березня по 31 липня буде прокладено маршрут через Самбір та Сянки для таких поїздів:

№ 4/3 Запоріжжя – Ужгород;

№ 29/30 Київ – Ужгород;

№ 45/46 Харків – Ужгород;

№ 368/367 Ковель/Луцьк – Ужгород.

У період з 31 березня до 31 липня на місці прокладання євроколії працівники здійснять низку запланованих робіт. Заплановано, зокрема, реконструювати горловину станції Чоп та капітально відремонтувати колію на станціях Струмківка та Чоп.

Також залізничники демонтують широку колію на дільниці Чоп – Струмківка та вкладуть 8,3 км колії європейського стандарту, прокладуть по парній колії новозбудованої дільниці Чоп – Струмківка близько 10 км контактної підвіски та несучого проводу, відремонтують понад 30 будівель і споруд, виконають інші необхідні роботи.

Як повідомляв Varosh, пряме залізничне сполучення євроколією до Ужгорода має бути запущено у другій половині 2025 року.

Будувати євроколію від Чопа до Ужгорода почали у квітні 2024 року. Станом на кінець лютого поточного року було прокладено 3,5 км колій з 8,3 км необхідних.

Після завершення робіт між Ужгородом та Чопом будуть функціонувати дві паралельні колії: широка – 1520 мм та євроколія – 1435.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Укрзалізниця

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