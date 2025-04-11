Через площу Поштову в Ужгороді ввечері перекриють транспортний рух

Сьогодні, 11 квітня ввечері, із 18:30 рух транспорту через пл. Поштову буде перекрито. На площі почнуть встановлювати сцену в межах проведення благодійного Uzhhorod Half Marathon 2025, — пояснюють у міськраді.

“Автобуси маршрутів № 7, №7Д, №9, №14, №20, № 22 курсуватимуть через вулиці Митну та Собранецьку”, — інформує відділ транспорту Ужгородської міської ради.

Рух транспорту через вул.Олександра Довженка буде перекрито на два дні — суботу та неділю — через марафон та ярмарок «Сакура Фест».

Маршрути автобусів:

Маршрути № 7, 7Д, 14 пролягатимуть вулицями: із «Нового району» через вулиці Минайську, Швабську, пл. Шандора Петефі, Мукачівську, Академіка Шпеника, Підградську, пл. Корятовича («Шахта») (без заїзду на пр. Свободи, транспортний міст Масарика);

Зворотній: до «Нового району» через пл. Корятовича, вулиці Шумну, Академіка Шпеника, Руську, пл. Шандора Петефі, Швабську, Минайську (Марії Заньковецької) (без заїзду на транспортний міст Масарика, пр. Свободи);

Маршрути №№ 8, 58 – рейси у період з 8.15 до 11:30 не виконуватимуться (можна скористатися маршрутом № 18, 24)

Маршрут № 9 пролягатиме вулицями: із мкр-ну «Шахта» через пл. Корятовича, вулиці Шумну, Академіка Шпеника, Будителів, Карпатської України, речовий ринок (без заїзду на транспортний міст Масарика, залізничний вокзал);

З речового ринку через вулиці Карпатської України, Академіка Шпеника, Підградську, пл. Корятовича, мкр-н «Шахта» (без заїзду на залізничний вокзал, транспортний міст Масарика);

Маршрут № 18 пролягатиме вулицями: із «Епіцентру» до УжНУ без змін;

із УжНУ до «Епіцентру» через пл. Шандора Петефі, вул.Швабську (без заїзду на пр. Свободи)

Маршрут № 20 пролягатиме вулицями: із мкр-ну «Доманинці» через пл. Корятовича, Шумна, Академіка Шпеника, Будителів, Карпатської України, речовий ринок (без заїзду на транспортний міст Масарика, пл. Шандора Петефі).

З речового ринку через вулиці Карпатської України, Академіка Шпеника, Підградська, пл. Корятовича, мкр-н «Доманинці» (без заїзду на транспортний міст Масарика, пл. Шандора Петефі).

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Зоряна Попович, Varosh

Фото: ілюстративне/Uzhhorod Modernism

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