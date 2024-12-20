19 грудня ставалася наймасштабніша зовнішня кібератака на державні реєстри України за останній час. Вона вивела з ладу роботу Єдиних та Державних реєстрів, які перебувають у компетенції Міністерства юстиції України, повідомила віцепрем’єрка з євроінтеграції, міністерка юстиції України Ольга Стефанішина.

“Вже точно зрозуміло, що атака здійснювалася росіянами з метою порушити роботу критично важливої інфраструктури держави”, — сказала вона.

В першу чергу будуть відновлені Державний реєстр актів цивільного стану громадян, Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та Державний реєстр прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Час першочергового відновлення, зі слів віцепрем’єрки, складатиме орієнтовно до 2 тижнів.

Під час брифінгу сьогодні 20 грудня, Ольга Сефанішина сказала, що попри масштабну кібератаку усі дані, які перебували у державних реєстрах, збережені. Міністерство юстиції має повний бекап (резервне копіювання – ред.) з усіх державних реєстрів за весь період їх існування.

В Ужгородській міськраді повідомили: наразі недоступні адміністративні послуги повʼязані з реєстрацією місця проживання; реєстрацією речових прав на нерухоме майно; послуги у сфері бізнесу. Центр надання адміністративних послуг Ужгородської міської ради відновить надання цих адміністративних послуг, щойно реєстри запрацюють. Для додаткової інформації телефонуйте за номером: +380312428028.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото: Укрінформ

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