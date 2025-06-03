Через холодну весну на Закарпатті померзла частина виноградників. Загалом, весняні заморозки для краю не є новиною, але цьогорічні квітень і травень були нетипово холодними і в результаті постраждали виноградники в низинних районах Закарпаття. Про це Varosh розповів агроном, винороб Іван Паук.

— Весняні заморозки вражають виноградники на поверхні ґрунту, на висоті, скажімо, 0,5-5 сантиметрів від ґрунту, і чим вище підійматися з рівня моря, то заморозки менші, — пояснив він. — Тому ми вибираємо при посадці такі площі, де менше маємо ризику. Це є нетипові погодні умови для нас, такі, як цієї весни, вони трапляються, можливо, раз у 10 років. Практично у нас в травневі ранкові температури сягали 3-4-5 градусів. У мене, зокрема, на моїх насадженнях трошки прихопило по низинах, де відбуваються перепади температур. Але в цілому ми пройшли, і основні сорти винограду вдалося зберегти.

Лабораторія визначення якості вина з’явилась на Закарпатті (Доповнено)

Винороб каже: найбільше цього року постраждали виноградники сорту “Ізабелла”. Щодо цінових прогнозів, то Іван Паук вважає, що чекати чогось надзвичайно в плані здорожчання вина не потрібно — ціни на всі фрукти та овочі будуть високі цього року. Більше, ніж виноград, постраждали кісточкові культури — вишні, черешні, абрикоси.

— Само собою і виноград буде трохи в ціні зростати, але винороби, коли планують свою роботу, не на один рік працюють. Вони зберігають залишки минулих років, тому вино матимуть. Зокрема, мої колеги, наскільки я маю інформацію, а ми спілкуємося тісно в рамках обласної асоціації (ГО «Асоціація виноградарів, виноробів та дистиляторів Закарпаття» — ред.), всі колеги дивляться з оптимізмом на наступний сезон.

In vino veritas. Як на Закарпатті виготовляють крафтове вино

Завдяки твоїй підтримці наша команда створює ще більше важливих матеріалів. Підтримай нашу роботу — долучайся до спільноти Varosh.

Зоряна Попович, Varosh

Фото ілюстративне/Укрінформ

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.