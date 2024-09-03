Через балістичний удар по Полтаві загинули 47 людей

Дві балістичні ракети сьогодні, 3 вересня вранці випустила росія по Полтаві. Влучили у військовий Інститут зв’язку та сусідню лікарню.

“Часовий проміжок між тривогою і прильотом смертельних ракет був настільки коротким, що застав людей в момент евакуації до бомбосховища”, — зазначили в міністерстві оборони України.

Наразі, станом на 16:17, відомо про 47 загиблих та понад 206 постраждалих. Про це у соцмережі “Х” повідомила перша леді Олена Зеленська. Рятувальники, які працюють на місці ворожого удару, врятували 25 людей, 11 з них дістали з-під завалів, пише міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

У сусідніх будинках вибило вікна та пошкодило фасади. До поліції написали понад 100 заяв про пошкоджене майно.

Відзавтра в області оголошено триденну жалобу.

Зоряна Попович, Varosh,

Фото: інтернет-видання Полтавщини

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