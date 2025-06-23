Через аварійний стан школи: батьки учнів ліцею №9 в Ужгороді зареєстрували петицію до влади

23 червня голова батьківського комітету Ужгородського ліцею №9 Світлана Василинець зареєструвала петицію з вимогою відремонтувати навчальний заклад.

— Будівля потребує негайного капітального ремонту: аварійні конструкції, пошкоджені стіни та застарілі комунікації створюють небезпеку для життя та здоров’я учнів і працівників закладу. Просимо провести технічне обстеження, включити заклад до переліку об’єктів, які підлягають капітальному ремонту, та передбачити відповідне фінансування для відновлення безпечних умов навчання, — йдеться у тексті петиції.

Це вже не перша петиція, яку ініціює жінка. В лютому 2020 року Василинець зареєструвала петицію про необхідність капітального ремонту Ужгородського ліцею №9, яка зібрала необхідну кількість голосів.

Тоді у міській раді відповіли, що капітальний ремонт передбачений й включений до Програми економічного і соціального розвитку м. Ужгорода на 2021 рік. Проте станом червень 2025 року школа так і не була відремонтована.

20 червня Світлана Василинець до Міністерства освіти з проханням відремонтувати школу.

Гичка Галина, Varosh

Фото: Світлана Василинець

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