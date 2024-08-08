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Новини

“Чендей Фест” після перерви знову відбудеться на Закарпатті

8 Серпня 2024 34

Після вимушеної перерви, спровокованої повномасштабною війною, на Закарпатті знову відбудеться кількаденний літературний фестиваль, присвячений майстру короткої прози, відомому письменнику, лауреату Шевченківської премії Івану Чендею. Фестиваль «Чендей Фест» пройде 21-24 серпня.

Востаннє фестиваль у «малому колі» та вкороченому вигляді відбувся у 2022 році: тоді журі та друзі літератора піднялися на Ясенову, де встановили пам’ятний камінь до 100-річчя Івана Чендея та презентували антологію за підсумками 5 років Всеукраїнського конкурсу малої прози ім. Івана Чендея. Після цього фестиваль був на паузі, розповіла в коментарі Varosh донька письменника та співорганізаторка заходу Марія Чендей-Трещак.

Цього року фестиваль вирішили відновити: він проходитиме кілька днів у різних локаціях – Ужгороді, Хусті й рідному селі письменника Дубовому – та буде присвячений 100-річчю від дня народження дружини Івана Чендея – Марії Чендей.

У перший день фестивалю в Ужгороді відбудеться нагородження переможців Всеукраїнського літературного конкурсу малої прози ім. І. Чендея в номінації «Мала проза». Нині свою участь підтвердили 11 із 14 лауреатів конкурсу. Того ж дня пройде екскурсія Ужгородським замком та відвідування цвинтаря Кальварія, де похований Іван Чендей.

Другий фестивальний день відбуватиметься на Мукачівщині.

«22 серпня виповнюється 100 років з дня народження Марії Чендей. Саме з цією датою будуть пов’язані заходи другого дня фестивалю, які проходитимуть у замку Сент-Міклош у Чинадієві, який ще називають «Замком любові». Тут ми презентуємо третій том листування Івана та Марії Чендей, укладений професором Сидором Кіралем. Батьки переписувалися упродовж практично всього життя: листування велося із 1945 року, останній лист написаний батьком у 2001-му. Ми вирішили присвятити фестиваль пам’яті мами, адже в найважчий час вона берегла батька і для сім’ї, і для літератури. Чинадієво – її рідне село, на околицях села вони з батьком і познайомилися», – розповіла Марія Чендей-Трещак.

На третій день, 23 серпня, з нагоди Дня державного прапора відбудеться сходження до Хустського замку, після чого фестивальні події перемістяться у рідне село Івана Чендея – Дубове. Центральний захід цього дня – нагородження лауреатів літературного конкурсу ім. І. Чендея у номінації «Чендеєзнавство».

У завершальний день фестивалю заплановане традиційне сходження на гору Ясенова та встановлення Державного прапора України в салаші родини Чендеїв.

Впродовж усієї програми відбудуться також кінопокази, музичні виступи та виступи акторів-гостей фестивалю, фотовиставка й екскурсії замками Закарпаття.

«Ми хочемо показати Закарпаття, бодай його частиночку, людям, які тут ніколи не були, закохати їх в його культуру та історію. Так, аби один раз відвідавши Закарпаття, надалі вони вже не могли не цікавитися його автентикою та літературою – сказала Марія Чендей-Трещак.

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Програма літературного фестивалю “Чендей Фест 2024”

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

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