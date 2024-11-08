Чемпіонкою світу з шашок стала 17-річна Катерина Мойсей з Іршави

17-річна Катерина Мойсей з Іршави стала чемпіонкою світу з шашок. Перемогу вона здобула у класичній програмі на чемпіонаті світу з шашок-100 серед юніорів та юнаків в м. Шклярська Поремба (Польща), де змагалися 316 спортсменів з 20 країн. Катерина виступала в групі дівчат 19 років. Також дівчина здобула срібло у блискавичній програмі.

Катерина Мойсей — вихованка клубу “Вікторія” Іршавського міського Центру позашкільної освіти, ще дитиною її туди привів батько, — розповів Varosh тренер дівчини, Анатолій Вайда. В клубі заняття проводяться по шахах і по різним видам шашок. Катерина вибрала шашки, освоїла спочатку звичайні, на 64 клітини, та згодом зацікавилась шашками-100 і почала активно зростати в цьому напрямку.

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— З 2015 року по 2024 виступала в багатьох турнірах різного рівня, — каже Анатолій Вайда. — Виграла всі обласні юнацькі турнірі. Цікавим був її виступ на змаганнях «Диво-шашки в сніжних Карпатах» (м. Турка, Львівської області), де наша дівчинка грала з юнаками і виборола перемогу. На цих змаганнях були присутні кращі спортсмени з інших областей України.

З шашок-100 Катерина є шестиразовою чемпіонкою України у своїх вікових групах серед дівчат.

Чемпіонат світу в Польщі

В Шклярській Порембі Катерина Мойсей виступили в групі дівчат 19 років. Першою була класична програма, яка тривала 7 днів. Фаворитами вважались спортсменки Нідерландів, Польщі, Латвії, Литви, Монголії. Боротьба за медалі тривала до останньої партії кінцевого 9 туру. Закарпатка вдало зіграла проти китаянки і здобула перше місце.

Анатолій Вайда розповів: у блискавичній програмі, де кожному на гру відводилось по 5 хвилин, а ще за кожний хід електронний годинник додавав по 3 секунди, Катерині вдалося вибороти срібну нагороду.

— Можна багатьох навчити грати в шашки. Але для успішних виступів в боротьбі з найсильнішими потрібно віднайти щось своє, притаманне саме конкретному спортсмену. Нам вдалося виробити свій власний стиль, свою систему підготовки. Пишаюсь своєю вихованкою, — каже тренер.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото: Анатолія Вайди

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