Чемпіонат з риболовлі серед ветеранів пройшов на Мукачівщині

Близько сотні ветеранів змагалися на чемпіонаті з риболовлі на Кленовецьких озерах у Мукачівському районі. Чемпіонат організував Ветеранський хаб “ВДОМА”. Змагання проходили за декількома номінаціями: командний залік – хто найбільше зловив риби за кілограмами, найменший та найбільший улов, найактивніший рибалка.

— Участь у змаганні брали ветерани з усієї області, з кожного нашого осередку, який є в кожному районі Закарпаття, — сказав Varosh директор ветеранського хабу Руслан Пишка. — Турнір почався з 6-ї ранку, всі були дуже заряджені, цікавим був сам захід — не стільки змагання, як спілкування і відпочинок. Там спіймав кожен що хотів — від риби до спілкування, від боґрача до відпочинку і хорошого настрою.

Відтак, І місце здобули рибалки з Ради ветеранів Закарпаття (Мукачево), на ІІ місце – ветерани Хуста-Тиси, на ІІІ місце – Ужгород-Уж.

Перемогу в номінації «найбільший улов» також забрала команда Ради ветеранів Закарпаття, впіймавши товстолобика вагою в 2,450 кг. їПереможцем номінації «найменший улов» став ветеран Ярослав Різак зі свалявської команди простору «ВДОМА». Найактивнішим рибалкою турніру став Андрій Буртин, ветеран з Хуста.

Попереду у ветеранів похід в Урочище «Смерековий камінь» 14 липня та турнір зі страйкболу 19 липня.

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Зоряна Попович, Varosh,

Фото: Ветеранський хаб “ВДОМА”

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