Чемпіонат з армреслінгу та адаптивного спорту пройшов у Воловці

У Воловці вже 7 рік поспіль відбувся Чемпіонат України з армреслінгу серед юніорів до 13-15 років та ветеранів 60+ і — вперше — параспортсменів. В адаптивному спорті змагання були серед військових, ДСНС та поліції, — розповіла Varosh одна з організаторок турніру Богдана Лехман, чемпіонка світу з армреслінгу. Загалом у змаганнях взяло участь близько 500 учасників.

— В адаптивних змаганнях були вагові категорії і в кожній ваговій категорії був переможець, — пояснила вона. — Їм все дуже сподобалося, особливо те, що можна трохи змінити обстановку, переключитись на такий спортивний заряд, спортивні емоції, вирватися з буденності, роботи.

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Зрештою, команда Воловця виборола 1 місце в командному заліку серед юнаків до 13 років. Юніори, ветерани та параспортсмени, які здобули на цих змаганнях 1 та 2 місця, пройшли відбір на чемпіонат Європи та світу.

Організаторами Чемпіонату стали Українська Федерація армреслінгу, Міністерство молоді та спорту та Закарпатська Федерація з армреслінгу.

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Зоряна Попович, Varosh,

Фото надані Богданою Лехман

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