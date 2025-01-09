Свята наче й закінчилися, але дух Різдва не відпускає, помітили? І це прекрасно! Водночас починається нове коло закарпатських традиційних заходів та фестивалів.

У Мукачеві в суботу пройде дегустаційний конкурс вин Закарпаття «Червене вино 2025», як елемент традиційного фестивалю. А в Ужгороді в готелі “Інтурист-Закарпаття” триває презентація проєкту та виставка Павла Ковача (мол.) “HOC EST CORPUS MEUM”, що в перекладі з латинської означає “це моє тіло”. Художній проєкт рефлексує з досвідом митця його служби в ЗСУ, до котрої він долучився в липні 2023 року.

Але ми повертаємося до найближчих вихідних і афіші. Найщільніше цікаві події зосередилися в суботу, але і завтра, і в неділю буде, куди піти. Обирайте до душі.

10 січня (п’ятниця)

Вистава для дітей “Майстри чудес”

До Закарпатського муздрамтеатру запрошують наймолодших глядачів на виставу “Майстри чудес”. Дива трапляються лише там, де на них чекають – саме так вважає мишка на ім’я Мері, яка готується до свят та мріє, аби у її домі нарешті трапилось справжнє зимове диво! А от її чоловік, мишеня Олівер, затятий реаліст, який зовсім не бачить сенсу у цій «святковій метушні»! Тож ідеальне сімейне святкування під загрозою…

Початок вистави — об 11:00 та 14:00.

11 січня (субота)

“Повелитель Чорного лісу”

На Великій сцені муздрамтеатру покажуть виставу для дітей “Повелитель Чорного лісу”. Яскраві костюми, неймовірні декорації та чарівна музика перенесуть малюків у світ темного лісу, повного загадок і небезпек.

Глядачі стануть свідками боротьби добра і зла, а також дізнаються, що таке справжня дружба.

Початок о 12:00.

Пластуни Закарпаття змагатимуться вертепами

“Битва вертепів” — пластовий захід, який вже третє проводиться на Закарпатті й став невід’ємною частиною зимових заходів всіх пластових осередків. Перші дві “Битви вертепів” відбувалися в Мукачеві та Довгому. Цьогоріч естафету проведення переймають ужгородські пластуни.

На глядачів чекає захопливе змагання між вертепами з Ужгорода, Мукачева, Довгого, Тересви, Хуста. Будуть пізнавальні вікторини та завдання а ще — можливість познайомитися та долучитися до ініціатив пластунів Закарпаття.

Змагання почнуться об 11:00 год. в “Падіюні” (Ужгород, Студентська набережна, 8).

«Cantus» запрошує дітей та батьків на святковий концерт

Академічний камерний хор «Cantus» запрошує дітей та батьків на святковий концерт. У виконанні колективу звучатиме різножанрова музика: колядки, щедрівки, класичні пісні та сучасні композиції, присвячені Різдву. Проведення тематичного концерту в цей святковий період – багаторічна традиція хору «Cantus», яка щоразу єднає слухачів у затишній і невимушеній атмосфері, де кожен може стати активним учасником дійства, що особливо до вподоби малечі.

Концерт почнеться о 15:00 за адресою: м.Ужгород, вул.Руська, 3. Зарезервувати квитки можна за посиланням.

Екскурсія Ужгородом та чаювання в “Лісі”

В артпросторі “Ліс” продовжують збирати кошти на встановлення мініскульптурки відомому художнику Федору Манайлу. Тож у суботу запрошують охочих на екскурсію Ужгородом, яку проведе гід Віктор Опаленик, а після — на чаювання в артпросторі, де кожен зможе обрати собі гарбузик на згадку. Екскурсія стартує о 12:00 від пам’ятника Шандору Петефі на однойменній площі.

“Це класна можливість більше дізнатися про Ужгород, його неймовірно крутих людей та додати творчості у свій день. І, звісно ж, долучитися до збору на скульптурку видатній людині”, — кажуть у просторі.

Вартість участі — донат від 500 грн.

Кіноперегляд у книгарні-кавʼярні «Paperova»

На перегляд стрічки “Недоторкані” запрошують до книгарні-кавʼярні «Paperova». Щоб зробити вечір ще більш атмосферним, пригощатимуть усіх будь-яким гарячим напоєм. Кіноманів чекають на 19:00 за адресою вул. Підгірна, 18.

Вартість: 250 грн. Кількість місць обмежена, реєструйтесь!

Чорна комедія за п’єсою Неди Неждани

Комедійно-драматичну історію “Той, що відчиняє двері” покажуть в Закарпатському муздрамтеатрі о 19:00.

“Дві жінки опиняються в морзі, де раптом зачиняються двері. Це чийсь дурний жарт? Чи справжня небезпека? Сон чи думки в голові?” — йдеться в анотації вистави. Головні ролі виконають Діана Вишнева та Ангеліна Сньозик.

12 січня (неділя)

Вистава для дітей “Мауглі”

Вистава, яка протягом дванадцяти років йде на нашій сцені з великим успіхом. Історія хлопчика, якого виростили джунглі. Мауглі шукатиме себе, навчиться боротись проти небезпеки та берегтиме зграю. На його шляху траплятимуться найрізноманітніші жителі джунглів.

Початок вистави — о 12:00.

“Червене вино”-2025

На культурно-мистецький захід та дегустацію вин, які перемогли в цьогорічному конкурсі “Червене вино” запрошують до Художнього музею ім.Й.Бокшая. Вхід на захід за запрошеннями. За детальнішою інформацією звертатися на сторінку “Вина Срібної Землі”. Початок заходу — о 16:00.

Різдвяний концерт за участі Закарпатського народного хору

На благодійний Різдвяний концерт за участі Закарпатського народного хору запрошують ужгородців та гостей міста в обласну філармонію. Початок о 16:00.

Великий Різдвяний концерт у філармонії пройде ще й 14 січня.

Афіша доповнюється

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Зоряна Попович, Varosh,

Фото: Ужгородська міська рада

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