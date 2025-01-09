Свята наче й закінчилися, але дух Різдва не відпускає, помітили? І це прекрасно! Водночас починається нове коло закарпатських традиційних заходів та фестивалів.
У Мукачеві в суботу пройде дегустаційний конкурс вин Закарпаття «Червене вино 2025», як елемент традиційного фестивалю. А в Ужгороді в готелі “Інтурист-Закарпаття” триває презентація проєкту та виставка Павла Ковача (мол.) “HOC EST CORPUS MEUM”, що в перекладі з латинської означає “це моє тіло”. Художній проєкт рефлексує з досвідом митця його служби в ЗСУ, до котрої він долучився в липні 2023 року.
Але ми повертаємося до найближчих вихідних і афіші. Найщільніше цікаві події зосередилися в суботу, але і завтра, і в неділю буде, куди піти. Обирайте до душі.
Вистава для дітей “Майстри чудес”
До Закарпатського муздрамтеатру запрошують наймолодших глядачів на виставу “Майстри чудес”. Дива трапляються лише там, де на них чекають – саме так вважає мишка на ім’я Мері, яка готується до свят та мріє, аби у її домі нарешті трапилось справжнє зимове диво! А от її чоловік, мишеня Олівер, затятий реаліст, який зовсім не бачить сенсу у цій «святковій метушні»! Тож ідеальне сімейне святкування під загрозою…
Початок вистави — об 11:00 та 14:00.
“Повелитель Чорного лісу”
На Великій сцені муздрамтеатру покажуть виставу для дітей “Повелитель Чорного лісу”. Яскраві костюми, неймовірні декорації та чарівна музика перенесуть малюків у світ темного лісу, повного загадок і небезпек.
Глядачі стануть свідками боротьби добра і зла, а також дізнаються, що таке справжня дружба.
Початок о 12:00.
Пластуни Закарпаття змагатимуться вертепами
“Битва вертепів” — пластовий захід, який вже третє проводиться на Закарпатті й став невід’ємною частиною зимових заходів всіх пластових осередків. Перші дві “Битви вертепів” відбувалися в Мукачеві та Довгому. Цьогоріч естафету проведення переймають ужгородські пластуни.
На глядачів чекає захопливе змагання між вертепами з Ужгорода, Мукачева, Довгого, Тересви, Хуста. Будуть пізнавальні вікторини та завдання а ще — можливість познайомитися та долучитися до ініціатив пластунів Закарпаття.
Змагання почнуться об 11:00 год. в “Падіюні” (Ужгород, Студентська набережна, 8).
«Cantus» запрошує дітей та батьків на святковий концерт
Академічний камерний хор «Cantus» запрошує дітей та батьків на святковий концерт. У виконанні колективу звучатиме різножанрова музика: колядки, щедрівки, класичні пісні та сучасні композиції, присвячені Різдву. Проведення тематичного концерту в цей святковий період – багаторічна традиція хору «Cantus», яка щоразу єднає слухачів у затишній і невимушеній атмосфері, де кожен може стати активним учасником дійства, що особливо до вподоби малечі.
Концерт почнеться о 15:00 за адресою: м.Ужгород, вул.Руська, 3. Зарезервувати квитки можна за посиланням.
Екскурсія Ужгородом та чаювання в “Лісі”
В артпросторі “Ліс” продовжують збирати кошти на встановлення мініскульптурки відомому художнику Федору Манайлу. Тож у суботу запрошують охочих на екскурсію Ужгородом, яку проведе гід Віктор Опаленик, а після — на чаювання в артпросторі, де кожен зможе обрати собі гарбузик на згадку. Екскурсія стартує о 12:00 від пам’ятника Шандору Петефі на однойменній площі.
“Це класна можливість більше дізнатися про Ужгород, його неймовірно крутих людей та додати творчості у свій день. І, звісно ж, долучитися до збору на скульптурку видатній людині”, — кажуть у просторі.
Вартість участі — донат від 500 грн.
Кіноперегляд у книгарні-кавʼярні «Paperova»
На перегляд стрічки “Недоторкані” запрошують до книгарні-кавʼярні «Paperova». Щоб зробити вечір ще більш атмосферним, пригощатимуть усіх будь-яким гарячим напоєм. Кіноманів чекають на 19:00 за адресою вул. Підгірна, 18.
Вартість: 250 грн. Кількість місць обмежена, реєструйтесь!
Чорна комедія за п’єсою Неди Неждани
Комедійно-драматичну історію “Той, що відчиняє двері” покажуть в Закарпатському муздрамтеатрі о 19:00.
“Дві жінки опиняються в морзі, де раптом зачиняються двері. Це чийсь дурний жарт? Чи справжня небезпека? Сон чи думки в голові?” — йдеться в анотації вистави. Головні ролі виконають Діана Вишнева та Ангеліна Сньозик.
Вистава для дітей “Мауглі”
Вистава, яка протягом дванадцяти років йде на нашій сцені з великим успіхом. Історія хлопчика, якого виростили джунглі. Мауглі шукатиме себе, навчиться боротись проти небезпеки та берегтиме зграю. На його шляху траплятимуться найрізноманітніші жителі джунглів.
Початок вистави — о 12:00.
“Червене вино”-2025
На культурно-мистецький захід та дегустацію вин, які перемогли в цьогорічному конкурсі “Червене вино” запрошують до Художнього музею ім.Й.Бокшая. Вхід на захід за запрошеннями. За детальнішою інформацією звертатися на сторінку “Вина Срібної Землі”. Початок заходу — о 16:00.
Різдвяний концерт за участі Закарпатського народного хору
На благодійний Різдвяний концерт за участі Закарпатського народного хору запрошують ужгородців та гостей міста в обласну філармонію. Початок о 16:00.
Великий Різдвяний концерт у філармонії пройде ще й 14 січня.
Афіша доповнюється
Зоряна Попович, Varosh,
Фото: Ужгородська міська рада
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