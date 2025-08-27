Бути сильною й не загубити себе: на Закарпатті проведуть жіночий форум «Women in Love»

13 вересня у рекреаційному комплексі Деренівська купіль відбудеться жіночий форум Women in Love. Дев’ять спікерок із різних сфер – від бізнесу та медицини до моди та спорту – говоритимуть про баланс, гармонію й те, як залишатися собою у стресових умовах війни та щоденного життя.

Жінки, війна і нова реальність

Війна радикально змінила життя українських жінок: додалася відповідальність за сім’ю, тривога за близьких, подвійне навантаження вдома й на роботі. Багато хто з них змушений був стати сильнішими, ніж хотів. Але психологи відзначають: навіть успішні бізнесвумен часто приходять із відчуттям внутрішньої порожнечі.

Саме у відповідь на цей запит і народилася ідея форуму Women in Love. Його засновниця, психологиня та тренерка з емоційного інтелекту Іванна Пазина пояснює:

«На бізнес-форумах часто вчать, як рухатися ще швидше й масштабуватися. Але ми забуваємо: всередині кожної є тендітна частина, яка не хоче носити залізні обладунки. Важливо не лише реалізовувати цілі, а й залишатися жінкою».

“А чого ж хочу саме я?”

За словами Іванни Пазини, останні роки для жінок стали випробуванням:

— відповідальність за родину,

— тривога за чоловіків, синів, батьків,

— постійна невизначеність.

“Навіть успішні бізнесвумен часто приходять на консультацію зі словами: “Я маю результат, але не відчуваю щастя”. Ми намагаємося відповідати очікуванням суспільства: бути мамою, дружиною, бізнес-партнеркою. І водночас прокидаємось із думкою, що живемо “не так”. Тому я хотіла створити простір, де можна зупинитися й запитати себе: а чого хочу саме я?” – каже організаторка.

Форум покликаний стати саме таким місцем – зупинкою, де можна переосмислити власне життя, відчути баланс, побачити, що за досягненнями й статусами є ще й базові потреби: відпочинок, спокій, здоров’я.

Хто говоритиме?

Спікерок обирали так, щоб кожна з них представляла один із секторів життєвого «колеса балансу».

Олександра Семен , директорка з розвитку Центру підтримки підприємців «Дія.Бізнес» в Ужгороді, розповість про гранти, нові програми, інструменти для розвитку бізнесу.

Тетяна Батин , лікарка превентивної медицини, дієтолог, нутриціолог, пояснить, чому справжня краса починається зі здоров’я зсередини.

Ксенія Недолуженко , лікарка та керівниця медичного центру «Вітамін», говоритиме про любов до себе через баланс тіла, душі та гармонійного способу життя.

Анна Качанова , бізнеследі й мама трьох дітей, розкаже, як спорт може стати і бізнесом, і життєвою опорою.

Наталія Янцо , організаторка подій із 19-річним досвідом, поділиться принципами «life management по-людськи» — як мислення допомагає завжди бути на крок попереду — у роботі та житті.

Ірина Бобіта , fashion-influencer, партнерка та амбасадорка бренду Reny M, розповість про тренди українських брендів для сучасної жінки.

Олена Ціва , співвласниця компанії «Ліка Комфорт», розкриє секрет, як можна керувати десятками чоловіків і залишатися жінкою.

Альона Загоруйко , засновниця бренду Shpalta, поділиться досвідом, як формувати бізнес в Україні та за її межами, де брати сміливість та внутрішню опору для цього. Та найголовніше — розкаже про страшну хворобу, яка стала викликом, а не вироком для неї та її сімʼї.

Іванна Пазина, засновниця форуму, психологиня, психодіагностка, тренерка з емоційного інтелекту. ЇЇ виступ стосуватиметься професійної сфери, секретів емоційного інтелекту та привабливості. Разом з гостями спробують відшукати відповіді на питання, як знайти свою силу, харизму, як керувати емоціями, щоб вони працювали на нас.

А завершить програму секретний гість — підприємець, стратегічний ментор перших осіб держави, експерт з проведення результативних стратегій та консультант великих підприємств.

Про що ця зустріч?

“Ніхто краще не розкаже, як бути сильною, ніж та, хто сама пройшла цей шлях, — додає Іванна Пазина. — Їхні помилки можуть уберегти інших від граблів, на які вони наступали. І, можливо, підштовхнуть запитати себе: а я хочу так, чи інакше?”

Форум обіцяє атмосферу ретриту, але у ширшому масштабі: живе спілкування, натхнення, нетворкінг, енергія кола жінок. Крім виступів, буде й розважальна частина — показ нової колекції Reny M, ексклюзивна дегустація десертів ASA Sweets, подарунки від партнерів.

Чому це важливо?

Жіночі форуми в Україні вже давно не є новинкою. Але в умовах війни вони набувають нового значення: стають просторами для підтримки, чесної розмови й створення спільноти. Це не “жіночі вечірки” і не “мотиваційні лекції”, а місця, де можна знайти слова, які допоможуть вистояти.

Бо бути сильною — це не завжди бігти марафон без зупинки. Іноді сила — це здатність дозволити собі зупинитися, вдихнути на повні груди, почути себе і навіть визнати власну вразливість.

Деталі та квитки — на сайті woman-in-love.com.ua та на Instagram-сторінці @woman_in_love_forum.

Форум «Women in Love» реалізується за підтримки партнерів, які поділяють цінності розвитку та взаємної підтримки: медична клініка «Вітамін», Будинок моди «Reny-M», ГО «Фундація розвитку бізнесу» Дія.Бізнес, житловий комплекс «Etalon Gold», юридична компанія «Колегіум», бренд природної води «Крайна», ювелірний бренд Kochut, компанія La Porte, салон парфумів «SANTAL», бренд аксесуарів «Shpalta», компанія ТОВ «Ліка Комфорт» та фітнес-центр «Viper Gym».

Діана Тищенко, Varosh

