«Бункер»: В Ужгороді відкрилася виставка художників-авангардистів під кураторством Тараса Табаки

Розказати про війну, свої відчуття і тривоги, не показуючи їх прямо, не вдаючись до банальних засобів і кліше. Таку задачу поставив перед художниками куратор крила закарпатських митців-авангардистів Тарас Табака, готуючи виставку «Бункер». Роботи пройшли досить жорсткий відбір, в результаті чого до експозиції потрапили твори 15 авторів.

«Ми розглядаємо «бункер» не як споруду, а як поняття у дослідженні трансформацій уяв та градацій психологізму суб’єктивного сприйняття відносної безпеки. Метамодерн, як характерна ознака сучасного мистецтва, є пропонованою позицією чи майданчиком, з якого ведеться спостереження. Апокаліптичний період – це умови, обставини процесу та часовий контекст комунікацій», – йдеться в офіційному описі виставки.

У своїх роботах митці розмірковують про буття у період апокаліпсиса, свого місця і значення в кришталевому ілюзорному світі, який може розсипатися в будь-яку мить. У цьому контексті «бункер» розглядається як сховище для людської сутності. Воно може бути індивідуальним для конкретної особистості, або загальним, спільним для всього людства.

На мистецтво в зрізі потрясінь покладають три надії: служіння, терапію та підняття духу. А що в цей час відбувається у ньому самому?

Як правило, про мистецтво згадують тільки у найскладніші часи, і тоді до нього починають звертатися за терапевтичною дією. Але як самим виходити з депресій, які періоди проходять художники всередині себе і як про це можна сказати легко, не впадаючи в якийсь фаталізм, можливо, навіть з якоюсь іронією, можливо, згадуючи якісь класичні моделі поведінки в скрутні часи? Чесність, відвертість і повна віддача себе шляхом своєї самопожертви. Але ми маємо право зізнатися, що ми іноді відчуваємо. Такою була основна фабула авторів. Я думаю, що всі вони справилися, — проаналізував результати художників Тарас Табака.

Виставка «Бункер» проходить в Закарпатському обласному художньому музеї ім. Й.Бокшая.

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Лариса Липкань

Фото: Олексій Попов

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