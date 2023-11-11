Будівництво вітряків та ГЕС — дуже складне питання для Закарпаття, — Василь Іванчо

Багато людей, які переїхали з інших регіонів, відновили свою активність в Закарпатті в форматі релокованого бізнесу, але для обласного керівництва був певний маркер — підприємства мали відповідати певним екологічним стандартам. Через таке “сито” пропустили близько 400 підприємств, — сказав на черговій розмові на форумі заступник голови Закарпатської ОВА Василь Іванчо.

— Сказати, що Закарпатська ОВА підтримує чи не підтримує будівництво вітряків та гідроелектростанцій всіх – це дуже складно і неможливо, — сказав він. — Ми рухаємося до ЄС. Є певні стандарти, які є вже прописані у ЄС. Наша позиція – відповідати тому, що відбувається в цих стандартах у Європейському Cоюзі. Якщо на гірських річках європейського союзу є певні стандарти будівництва ГЕС, які оцінюють шкоду довкіллю і там є певний екологічний вплив на певні процеси, які відбуваються, то якщо перевага від будівництва тої ГЕС переважає втрати, то напевно наша буде позиція – дозволити підтримати таке. Якщо ж екологічна шкода більша за вигоди економічної – то не підтримувати такі проєкти.

Зі слів чиновника, у трьох районах краю (Ужгородський, Мукачівський та Берегівський) сьогодні сконцентровано 83-85% економічного потенціалу. А 17% – у інших трьох — Хустському, Тячівському та Рахівському. По території та населенню ці три райони майже нічим особливим не відрізняються від решти: 52% території області – це гори і ліси.

Понад 100 вітряків на високогір’ї: будівництво вітроелектростанції розпочали на території Нижньоворітської громади

— Якщо говорити про будівництво вітряка на гірському хребті, в результаті якого буде знищена гора – то звісно, ми не будемо підтримувати такий проєкт, — каже Василь Іванчо. — Також потрібно зважувати, в яких умовах та реаліях ми живемо: минулого року, коли в нас були блекаути внаслідок ураження енергетичної інфраструктури ворожими дронами та ракетами, постало чітке завдання – кожному регіону докласти максимум зусиль для децентралізації в енергетиці.

З його слів, зараз це питання ще актуальніше. На Закарпатті працювали невеликі ГЕС і завдяки цьому 3-5 сіл могли не мати проблем із відключенням електроенергії в той період часу, коли більша частина області була без електропостачання. Європейські стандарти треба впроваджувати, але маємо враховувати розвиток економіки з огляду на особливості місцевості Закарпаття, — підсумував він.

Varosh,

Фото Наталії Радченко

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