Будівництво під вітряки на полонині Руній не потребує оцінки впливу на довкілля – висновок Держекоінспекції

Будівництво фундаментів під вітрові електростанції на полонині (Рівній) Руній в Закарпатській області не потребує оцінки впливу на довкілля (ОВД).

Такий висновок зробили інспектори Державної екологічної інспекції у Закарпатській області після перевірки діяльності компанії «Вітряний парк Полонина Руна-1». Результати перевірки оприлюднила громадська організація «Українська природоохоронна група» (УПГ).

Згідно з актом, будівництво фундаментів під вітрові турбіни класифікується як об’єкти з класом наслідків СС 1, що не підлягають процедурі ОВД. Водночас зазначено, що наявність фундаментів не скасовує необхідність отримання висновку ОВД, коли йтиметься про монтаж самих вітротурбін висотою понад 50 метрів.

Під час перевірки на території полонини Руної, де ведуться роботи, також зафіксовано псування та перенесення ґрунту. При цьому зазначено, що ділянки, на яких відбувається будівництво, не входять до об’єктів Смарагдової мережі.

Процедурі ОВД підлягає будівництво вітропарків в цілому, а не лише встановлення турбін на вже готові фундаменти

Тим часом експерти Української природоохоронної групи з таким висновком категорично не погоджуються. Тут вважають, що перевірка була формальною, а інспектори, замість незалежного аналізу, просто взяли на віру позицію забудовника і висновок Державної інспекції архітектури та містобудування.

Експерт з питань ведення лісового господарства, керівник аналітичного відділу Української природоохоронної групи Петро Тєстов пояснює: відповідно до закону, процедурі ОВД підлягає будівництво вітропарків в цілому, а не лише встановлення турбін на вже готові фундаменти.

«Згідно з Законом України “Про оцінку впливу на довкілля”, ОВД проходить не якийсь окремий етап будівництва, а весь проєкт загалом. У законі прямо вказано: вітрові електростанції, що мають дві й більше турбіни висотою понад 50 метрів, підлягають обов’язковій процедурі оцінки. Не йдеться про фундамент окремо чи монтаж турбін окремо — вся діяльність охоплюється оцінкою впливу на довкілля. У звіті, який подав забудовник, слово “фундамент” згадується 290 разів. Тобто самі “Вітропарки” визнають, що фундамент — це частина будівництва. Як тоді інспекція вирішила, що фундаменти — це не частина вітроелектростанції, а окремий об’єкт?

Щодо категорії СС-1: це будівництво, на яке не потрібно отримувати дозвіл, лише подати повідомлення про початок робіт. Але в законодавстві чітко сказано: діяльність, яка підлягає процедурі ОВД, не може бути оформлена як СС-1. Тобто якщо немає висновку ОВД, то будівництво просто не може відбуватися — навіть якщо це лише фундаменти. У листі від Міндовкілля свого часу так само було пояснення, чому монтаж фундаментів має так само підлягати ОВД як частина будівництва. Але Держекоінспекція чомусь, замість вивчити фактичну ситуацію, просто прийняла на віру пояснення забудовника. І чомусь вирішила, що будівництво фундаменту не є складовою будівництва вітропарку. Якщо слідувати такій логіці, то можна будувати фундаменти окремо під будь-який об’єкт — від заводу до атомної станції — і казати, що це ще не саме будівництво», – розповів Петро Тєстов.

В Українській природоохоронній групі, реагуючи на висновок, зазначили: «Хотілося б нарешті почути публічні коментарі від очільника Держекоінспекції Ігоря Зубовича та міністерки захисту довкілля Світлани Гринчук. Бо те, що відбувається, – це не просто нищення Карпат, а нівелювання природоохоронних норм, які вводилися Україною в межах євроінтеграції», — заявляє Українська природоохоронна група.

Принагідно нагадали, що аналогічні ситуації можуть загрожувати й іншим полонинам – Апецькій, Свидовцю, Красній та Гострій.

Varosh намагався отримати коментар у Державній екологічній інспекції Закарпаття, там наразі на дзвінки не відповідають.

Вітряки на Руній: контекст

Як відомо, на полонині Руній (Рівній) в Закарпатській області товариство «Вітряні парки України» хоче збудувати до 30 вітроелектроустановок.

Детальний план території під будівництво ВЕС на полонині Тур’є-Реметівська сільська рада затвердила у лютому цього року. Це рішення зараз оскаржує у суді організація “Екологія-Право-Людина”.

Попри призупинення процедури з розгляду документів для отримання ОВД у січні поточного року, вже навесні на полонині Руній розпочалися підготовчі роботи з монтажу й установки фундаментів під вітряки. Роботи здійснюють без висновку ОВД, але на підставі дозволу Державної інспекції архітектури та містобудування (ДІАМ).

Перед цим для будівництва автомобільної дороги, що веде на полонину Руну, вирубали частину охоронюваних пралісів. За фактом незаконної порубки лісу у заповідних лісах було розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 246 КК України.

Громадський актив, що відстежує й реагує на ситуацію на Руній, ініціював збір підписів і вже надіслав колективне звернення на адресу нового генерального прокурора України Руслана Кравченка. Разом із тим, збір підписів під зверненням залишили відкритим і він досі триває. Підписати звернення можна тут.

Нагадаємо, полонина Руна лежить у межах проєктованого об’єкта Смарагдової Мережі Європи UA0000610 Полонинський хребет. Навколо полонини розташовані об’єкти природно-заповідного фонду: орнітологічний заказник загальнодержавного значення «Соколові Скелі» та заказник загальнодержавного значення «Тур’є-Полянський».

Полонина є територією особливого природоохоронного інтересу, тоді як Україна має міжнародні зобов’язання щодо збереження важливих для Європи оселищ диких тварин і рослин, які знаходяться на даній території та перебувають під охороною Бернської конвенції.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Фейсбук-сторінка Оксани Станкевич-Волосянчук

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