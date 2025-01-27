На площі Кирила і Мефодія в Ужгороді з’явилась загороджена територія, розташована впритул до зеленої зони. В паспорті об’єкта йдеться, що триває будівництво “збірно-розбірної конструкції – центру продажу”.

Ужгородці, обурені черговою ймовірною загрозою забудови зеленої ділянки в місті надіслали до міськради запит з вимогою пояснити, ким було погоджено будівництво конструкції та чи передбачає воно маніпуляції з деревами, які знаходяться за встановленою навколо них огорожею (видалення, кронування тощо)

В коментарі Varosh головний архітектор міста Олег Боршовський сказав: на будівництво МАФу надавали містобудівні умови та обмеження.

— Дерева чіпати не мають, там дві земельних ділянки в приватній власності по 40 квадратних метрів і в схемі, яку вони нам надали, зелена зона не вказана, — каже Олег Боршовський. — Щодо власника тієї земельної ділянки, то зараз його неетично називати.

Щодо облаштування самої площі, Олег Боршовський додав: у проєкті влаштування благоустрою площі перед універмагом “Україна” враховані всі зелені насадження, які є, їх не рухатимуть, тільки зроблять благоустрій самих беріжок, переходів.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото: Євгенія Мучичка

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