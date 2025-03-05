Будівництво малої ГЕС на річці Шопурка на Закарпатті загрожує Смарагдовій мережі – WWF-Україна

Екологи однієї з найвпливовіших та найбільших незалежних природоохоронних організацій у світі розповіли про ризики зведення мінігідроелектростанції на річці Шопурка у Рахівському районі Закарпатської області.

20 грудня 2024 року Великобичківська селищна рада ухвалила рішення про передачу в оренду ТОВ «Енергія гір плюс» земельної ділянки на березі річки Шопурка.

Як ідеться у рішенні сесії, ділянку передали «для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенерувальних підприємств, установ і організацій (для будівництва та обслуговування малої гідроелектростанції). Термін оренди становить 49 років.

На відповідні наміри з будівництва МГЕС на березі Шопурки відреагував Всесвітній фонд природи WWF-Україна. Найперше екологи звертають увагу, що долина річки Шопурка офіційно належить до Смарагдової мережі, яка має особливе загальноєвропейське екологічне значення.

«Будь-яке втручання в цю територію може серйозно вплинути на природні процеси та біорізноманіття, а знищення цінних природоохоронних територій суперечить євроінтеграційним зобовʼязанням України», – пояснюють в організації.

При цьому додають, що на правому березі річки, одразу поблизу ділянки можливої забудови, знаходиться лісовий заказник загальнодержавного значення “Діброва”. Згаданий заказник входить до складу природно-заповідного фонду України й охороняється як національне надбання, щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення і використання.

За даними WWF-Україна, річка Шопурка є критично важливим елементом екосистеми регіону. Її унікальні умови є сприятливими для існування 19 видів іхтіофауни, з яких 6 видів занесено до Червоної книги України.

Зміна природного гідрологічного режиму річки, спричинена будівництвом та експлуатацією міні ГЕС, можуе порушити екологічну рівновагу та призвести до низки негативних впливів. Зокрема, екологи попереджають про можливе обміління русла в посушливі періоди; зміни гідроморфологічних характеристик русла; зміни структури оселищ; зміни кормової бази риб.

«Зважаючи на унікальність біорізноманіття річки Шопурка та її долини, яка є частиною Смарагдової мережі, команда WWF-Україна вважає будівництво міні-ГЕС неприпустимим. Це рішення суперечить зобов’язанням України в рамках євроінтеграції щодо охорони природних екосистем», – заявляють в організації.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Головне фото: Краснянська міні-ГЕС, світлина ГО “Екосфера”

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