Будівництво фундаменту під другий вітряк завершили у Нижньоворітській громаді

На території Нижньоворітської громади загалом планують зведення 16 вітроустановок.

Будівництво другої вітроустановки триває на території Нижньоворітської громади. Початково Міндовкілля відмовило у встановленні згаданої вітротурбіни у Нижніх Воротах. Утім після отримання позитивного висновку оцінки впливу на довкілля ТОВ «Френдлі Віндтехнолоджі» продовжило роботи на об’єкті.

Як повідомляють у компанії, нині завершено будівництво фундаменту під другу вітроенергетичну установку одиничною потужністю 4,8 МВт. Фундамент є залізобетонним і не має пальової конструкції. Його діаметр становить 30 м, глибина – до 4 м.

Якщо перший вітряк, встановлений у Нижніх Воротах, був релокований з Миколаївщини, то обладнання для другої вітроустановки повністю виготовлено на потужностях реолокованого з Краматорська заводу у Перечині, розповіла у коментарі Varosh заступниця директора зі зв’язків з громадськістю ТОВ “Френдлі Віндтехнолоджі” Ольга Поштак.

«Ми отримали позитивний висновок ОВД по другій вітротурбіні, отже, можемо продовжувати будівництво. На будівництві залучені, в основному, місцеві підрядники. Коли саме почнеться встановлення перших секцій, буде залежати від багатьох факторів, в тому числі і від документації, і від погодних умов», – сказала Ольга Поштак.

Так само, за її словами, наразі у компанії не прогнозують точно, коли саме вітряк буде підключений до електрогенерації: на цей момент будівництво лінії лише ведеться, тож навіть перший вітряк зараз електроенергію не генерує.

«Він наразі просто стоїть, чекає, поки ведеться будівництво лінії електромереж, до яких вітротурбіни згодом будуть підключені. Компанія як виробник електроенергії не може обирати, кому продавати електроенергію, вона йтиме в єдину електромережу країни. Коли ВЕС запрацюють, громада отримуватиме 3% від продажу електроенергії», – пояснила Ольга Поштак.

Загалом у Нижньоворітській громаді компанія планувала звести 30 вітроустановок. Однак після проведення процедури оцінки впливу на довкілля плановану кількість зменшили до 16, сказала речниця.

Загальна встановлена потужність запланованої Нижньоворітської ВЕС становитиме близько 80 МВт. Це дорівнює чистій електроенергії для майже 50 тисяч домогосподарств на рік.

Одночасно з цим наразі проводиться процедура оцінки впливу на довкілля щодо будівництва вітряків на полонині Руній, підтвердила Ольга Поштак.

Повідомлення про будівництво 30 вітроустановок на полонині оприлюднено в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 14 червня.

Як ідеться в оприлюдненому повідомленні, в рамках проєкту передбачається будівництво до 30 ВЕС потужністю до 5,5 МВт з висотою башти до 100 м і діаметром ротора до 155 м; діаметр секцій – до 7 м; вага секції башти – до 90 т; розміщення силового трансформатора (внизу 950В/35кВ); клас вітру – 2а. Площа майданчика, необхідного для розміщення однієї ВЕУ, орієнтовно складатиме 0,6-0,7 га. Передбачено також прокладання технологічних доріг між ВЕУ, технологічних заїздів-виїздів до ВЕУ спецавтотранспорту; кабельних мереж (кабельні лінії 35 кВ та кабельні лінії зв’язку).

До 1 липня будь-який громадянин України, відповідно до закону, може у довільній формі подавати свої пропозиції до майбутнього Звіту оцінки впливу на довкілля.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото з Фейсбук-сторінки ТОВ “Френдлі Віндтехнолоджі”

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