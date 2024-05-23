Британець пішки прийшов із Будапешта до Ужгорода, щоб мобілізуватися до ЗСУ

Маркус Сміт із Манчестера 8 днів і 6 годин ішов зі столиці Угорщини до України. Чоловік здолав цей шлях, аби в Ужгороді вступити до лав української армії.

Історію британця Маркуса Сміта розповіли в Закарпатському ОТЦК та СП.

За словами іноземця, останні кілька років про війну в Україні розповідає телебачення по всьому світу.

«Вважаю, що ви заслуговуєте на велику повагу і честь, адже боретесь за мирне життя своєї країни. Я приїхав сюди, щоб спробувати допомогти вам у цій війні», – сказав Маркус Сміт.

На переконання британця, путін не хоче миру, і не зупиниться на Україні: «Він продовжить ходити з країни до країни. Тому я тут, щоб боротися за українців і, сподіваюся, запобігти світовій війні».

Маркусу Сміту – 32 роки, сам він не має стосунку до військової справи, зате має навички життя в екстремальних умовах: багато років чоловік провів у мандрах. У нього є друзі, які служать в українській армії, один із них загинув кілька місяців тому, повідомляє Суспільне.

В Ужгородському ТЦК Маркусу роблять документи, щоб він міг вступити до інтернаціонального батальйону. Після того, як чоловік отримає документи, його направлять у навчальний центр для військового вишколу.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Закарпатський ОТЦК та СП

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