Британець пішки прийшов із Будапешта до Ужгорода, щоб мобілізуватися до ЗСУ

Маркус Сміт із Манчестера 8 днів і 6 годин ішов зі столиці Угорщини до України. Чоловік здолав цей шлях, аби в Ужгороді вступити до лав української армії.
Історію британця Маркуса Сміта розповіли в Закарпатському ОТЦК та СП.
За словами іноземця, останні кілька років про війну в Україні розповідає телебачення по всьому світу.
«Вважаю, що ви заслуговуєте на велику повагу і честь, адже боретесь за мирне життя своєї країни. Я приїхав сюди, щоб спробувати допомогти вам у цій війні», – сказав Маркус Сміт.
На переконання британця, путін не хоче миру, і не зупиниться на Україні: «Він продовжить ходити з країни до країни. Тому я тут, щоб боротися за українців і, сподіваюся, запобігти світовій війні».
Маркусу Сміту – 32 роки, сам він не має стосунку до військової справи, зате має навички життя в екстремальних умовах: багато років чоловік провів у мандрах. У нього є друзі, які служать в українській армії, один із них загинув кілька місяців тому, повідомляє Суспільне.
В Ужгородському ТЦК Маркусу роблять документи, щоб він міг вступити до інтернаціонального батальйону. Після того, як чоловік отримає документи, його направлять у навчальний центр для військового вишколу.
Тетяна Клим-Кашуба, Varosh
Фото: Закарпатський ОТЦК та СП
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