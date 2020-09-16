Брати-ювеліри Кочути оголосили конкурс ескізів прикрас

Бренд Kochut розпочав другий конкурс “Кращий ескіз”. Кожен може взяти участь. Переможуть п’ятеро авторів. За кожним ескізом буде виготовлено дві прикраси. Одна – для переможця, а другу виставлять на аукціон. Виручені на аукціоні кошти Кочути спрямують благодійному фонду “Таблеточки”. Тому і девіз конкурсу – “З любов’ю до життя”.

Умови від організаторів:

Намалюйте ескіз прикраси (це може бути каблучка, кулон, обручки, сережки, брошка). Ваш ескіз повинен здивувати! Але прикраса, що буде виготовлена за вашим рисунком, має бути зручною для носіння. Ми не обмежуємо вас у форматі створення ескізів: користуйтеся будь-якими матеріалами (олівцями, фломастерами, фарбами, ручками чи електронними засобами).

Зверніть увагу.

Ми не виготовляємо прикраси з емаллю, тому ескізи, де передбачений цей матеріал, не братимуть участь в конкурсі.

Важливо.

Кожен учасник може брати участь у конкурсі лише з одним ескізом. Надішліть його на пошту competition@kochut.org . У листі додайте лінки на ваші особисті сторінки у FB та Instagram. Обов’язково вкажіть тему листа – Конкурс “Кращий ескіз”.

Кожен учасник буде повідомлений про отримання листа з ескізом. Просимо всю інформацію вказати в одному повідомленні, не писати кілька разів.

Дедлайн.

У конкурсі беруть участь всі ескізи, надіслані на пошту до 30 жовтня 2020 року, до 12:00.

Оголошення переможців конкурсу відбудеться 6 листопада. Ними стануть 5 авторів найкращих ескізів, за якими ми виготовимо прикраси у двох екземплярах. Перші екземпляри відправимо переможцям у якості виграшу, а другі розіграємо на благодійному аукціоні.

Також автори ТОП-10 найкращих ескізів будуть відмічені на нашому сайті та на сторінках FB та Instagram.

Важливо: авторське право на ескіз залишається за творцем ескізу, право на виготовлення прикраси – за майстернею Kochut.

Varosh