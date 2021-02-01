Брати Кочути проводять аукціон п’яти ювелірних прикрас, аби врятувати життя хворих дітей

До 2 лютого триває благодійний інтернет-аукціон коштовних прикрас від братів-ювелірів Кочутів. Охочі можуть брати участь у соцмережах, активні лінки на аукціон подаємо нижче. Усі виручені кошти будуть спрямовані фонду “Таблеточки”, який підтримує хворих діток.

На аукціоні від бренду Kochut представлені п’ять робіт-переможців конкурсу “Найкращий ескіз”. Про конкурс ми писали в цьому матеріалі: Брати-ювеліри Кочути оголосили конкурс ескізів прикрас.

На відео нижче ви побачите ескізи та їх втілення.

Місця проведення аукціону – сайт, фейсбук, інстаграм (тисніть на активні лінки нижче).

Каблучка “Маківка” буде виготовлена для переможця аукціону у потрібному розмірі.

Сто відсотків виручених коштів будуть направлені благодійному фонду “Таблеточки”.

Varosh