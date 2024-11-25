Брати Кочути презентували нову колекцію в стилі Мокуме ґане

Ювелірну колекцію у вдосконаленій техніці Мокуме ґане вперше в Україні представив ювелірний дім Кочут. Техніку, яка полягає в декоруванні металу, завдяки якій створюється візерунок, подібний до текстури дерева з віковими кільцями, брати вдосконалювали 14 років, написав на своїй сторінці у Фейсбуці Юрій Кочут.

Він розповів: з технікою їх познайомив батько, Андрій Кочут.

“В 2010 році я пробував поєднати мідь і латунь. Ми пройшли шлях від Олова і Міді, до Золота і Платини. Якраз Мокуме було нашим першим знайомством з ювелірною справою. Але шлях в 14 років не означає що тільки тепер вийшло виготовити прикраси. Перші прикраси в цій особливій техніці ми продавали вже в 2013. Колекція сформувалась за рік. А 14 років ми вдосконалювали цю техніку до найвищого рівня. Кожен з нас доклався до реалізації колекції. І звичайно неперевершена команда професіоналів @kochut_jewelry відіграла величезну роль у виході колекції”, — пояснив Юрій Кочут.

До колекції “Цвітіння часу” входить браслет, сережки, каблучка, два види обручок та чоловічий перстень.

Додамо, що Мокуме ґане — це стародавня японська техніка обробки металів, винайдена у феодальній Японії майстрами мечів. Її назва перекладається як “металічна текстура деревини”. Пізніше цю техніку почали використовувати і в ювелірному мистецтві.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото зі сторінки Юрія Кочута у Фейсбуці

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