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Новини

Брати Кочути оголосили для студентів конкурс ескізів ювелірних комплектів. Переможцеві дадуть стипендію

14 Вересня 2021 81

5 вересня стартував третій конкурс ескізів від ювелірного бренду Kochut. Цей конкурс – винятково для студентів, треба буде створити ескіз комплекту ювелірних прикрас. Тематика – природа. Основний переможець отримає стипендію.

Ось більше конкретики.

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Що треба намалювати:  комплект ювелірних прикрас – каблучку, сережки та кулон. Тематика – природа. Також треба дати назву і лаконічно описати концепцію – роз’яснення вашої ідеї/символіки елементів.

Як надіслати:

  1. До участі запрошують студентів вищих навчальних закладів. Для підтвердження достатньо надіслати фотографію/скан студентського квитка. 
  2. Роботи треба відправити на поштову скриньку: world@kochut.org .
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Лист повинен містити наступну інформацію:

Як брати Кочути створюють столи-картини. І перетворюють природні дефекти дерева на мистецтво

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Для створення ескізу можна користуватися будь-якими матеріалами: олівцями, фломастерами, фарбами, ручками чи електронними засобами.

Старт прийому ескізів: 5 вересня 2021 року. Дедлайн подачі: 15 листопада 2021 року, до 12:00.

Організатори зазначаютьМи не виготовляємо прикраси з емаллю, тому ескізи, де передбачений цей матеріал, не братимуть участь у конкурсі. Авторське право на ескіз залишається за його творцем, право на виготовлення прикраси – за майстернею Kochut.

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Нагородження

22 листопада 2021 року ювелірна компанія оголосить ТОП-10 найкращих робіт та відмітить їх авторів у своїх соціальних мережах.

«Серед 10 ескізів оберемо один найкращий, який буде нагороджено нашою іменною стипендією розміром в 10 000 тисяч гривень. Також серед обраного ТОП-10 проведемо народне голосування, в якому визначимо “Ескіз глядацьких симпатій”. Переможець в цій номінації отримає в подарунок одну з наших прикрас».

Це вже третій такий конкурс від Kochut. Першого разу майстерня виготовила прикраси за трьома кращими ескізами, виставила їх на благодійний аукціон, а виручені кошти спрямувала на покращення умов в університеті переможця.

Другого разу прикраси створили згідно ТОП-5 ескізів у двох дублікатах. Один – для переможця, а другий – теж на благодійний аукціон. Виручені кошти перерахували благодійному фонду “Таблеточки”.

Varosh 

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# брати кочути # кочут

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