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Новини

Боздоський підвісний міст в Ужгороді відтепер з вечірнім освітленням

29 Серпня 2022 291

На підвісному мосту, який з’єднує правобережну частину Ужгорода з Боздоським парком компанія УЖНЕТ зробила освітлення.

В компанії розповіли, що ідея “засвітити” Боздоський міст виникла в них ще до початку війни. Змоделювали візуалізацію, розробили проект та навіть закупили деякі комплектуючі, проте 24 лютого внесло свої корективи в задум. Зусилля команди, в тому числі і фінансові були перенаправленні на волонтерську діяльність та підтримку ЗСУ.

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Та з часом до проєкту повернулися: архітектор Василь Різак розробив проєктування, міськрада підтримала ідею та фінансуватиме енергопостачання, адміністрація парку розчистила територію і відтак підвісний міст засвітився.

Varosh

Фото Ужгородської міської ради

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