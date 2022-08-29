Боздоський підвісний міст в Ужгороді відтепер з вечірнім освітленням

На підвісному мосту, який з’єднує правобережну частину Ужгорода з Боздоським парком компанія УЖНЕТ зробила освітлення.

В компанії розповіли, що ідея “засвітити” Боздоський міст виникла в них ще до початку війни. Змоделювали візуалізацію, розробили проект та навіть закупили деякі комплектуючі, проте 24 лютого внесло свої корективи в задум. Зусилля команди, в тому числі і фінансові були перенаправленні на волонтерську діяльність та підтримку ЗСУ.