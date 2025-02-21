Боздош-Корятовича: новий маршрут запрацює в Ужгороді

З наступного понеділка, 24 лютого, в Ужгороді запускають новий автобусний маршрут № 11Б «вул. Володимирська – пл. Корятовича.

Новий маршрут з’єднає мікрорайон Боздош із центром міста і пролягатиме через Боздоський парк.

На маршруті курсуватимуть 3 автобуси комунального підприємства “Ужгородський муніципальний транспорт”. Автобуси пристосовані для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Загальна пасажиромісткість автобуса – 100 людей, повідомляють в Ужгородській міській раді.

Маршрут пролягатиме у прямому напрямку: вул. Володимирська, вул. Миколи Бобяка, вул. Загорська, площа Віталія Постолакі, вул. Томаша Масарика, вул. Яна Гуса, вул. Собранецька, вул. Підгірна, площа Корятовича. У зворотному напрямку: площа Корятовича, вул. Володимира Гнатюка (кол. вул. Дмитра Вакарова), вул. Підгірна, вул. Собранецька, площа Віталія Постолакі, вул. Загорська, вул. Миколи Бобяка, вул. Анатолія Тегзи (кол. вул. Возз’єднання), Боздоський парк, Слов’янська набережна, вул. Василя Гаджеги (кол. вул. Олександра Радищева), вул. Володимирська.

На маршруті додатково облаштують зупинки та стенди з графіками руху.