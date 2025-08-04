“Боржавська регата”: на Закарпатті анонсували традиційний перформанс

“Боржавська регата” — водне спортивне змагання по річці Боржава, започатковане у 2019 році активістами з Іршавщини, з села Довге — пройде вже втретє. Цього року, 16 серпня його організують у Білківській громаді, вперше з часу повномасштабної війни, — каже один з організаторів заходу, Іван Штефаньо.

— Команди будуть стартувати від центрального Луківського мосту, в селі Луково, а фінішуватимуть нижче Імстичівського мосту, — розповів він Varosh. — Тобто пройдуть по Боржаві 2,5 км. Захід пройде на зразок Ужгородської регати: до участі запрошуються будь-які немоторні плавальні засоби – човни, надувні човни, плоти, конструкції з пінопласту та інші подібні засоби. Вітаються саморобні конструкції, оригінальний декор та костюми. Ми хочемо, щоб цей захід жив: хочемо підтримати захід і підтримати ЗСУ, тому проводимо його, але з огляду на війну — у простішому форматі. На регаті будемо проводити збір на потреби ЗСУ, на які саме — ще визначаємося.

Традиційний перформанс зі згадкою про полеглих

Учасників нагороджуватимуть у традиційних номінаціях: «Карачоні на камері» (найшвидше судно); «Андретівський Якорь» (команда яка найбільше шляху пройде по Боржаві пішки, а не вплав); «59-та Повінь» (найоригінальніше судно); «Нащадки Палеоліту» (найчисленніший екіпаж). Після змагань рятувальники ДСНС та представники Червоного Хреста проведуть майстерклас із надання першої домедичної допомоги та першочергових дій при різного роду непередбачених ситуаціях на воді.

Іван Штефаньо каже: на заході вшанують полеглих воїнів, серед яких такі активні “регатівці” як Іван Дівинець, Анатолій Пасєвич.

Десятиліття на плаву: історія гучного літнього перформансу «Ужгородська регата»

Нагадаємо, перша Ужгородська регата відбулася влітку 2010 року і відтоді стала щорічним заходом, з кожним роком збираючи все більше учасників. Вимушено організатори «брали перерву» у 2020 році, у період жорстких карантинних ковідних обмежень. Опісля – успішний «регатний» сезон 2021-го. Наступного, 2022-го року – знову вимушена перерва, тепер – з огляду на широкомасштабне російське вторгнення в Україну. Частина організаційного активу Ужгородської регати” волонтерить, хтось – встиг відслужити у війську, а хтось – не повернувся з фронту живим, склавши голову у боротьбі за Україну…

Тож третя “Боржавська регата” пройде 16 серпня, початок реєстрації о 17:00.

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Зоряна Попович, Varosh,

Фото архівні, з “Боржавської регати” у 2021 році

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