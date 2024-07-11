Боржава без вітряків: суд у Львові визнав незаконним виділення ділянок під ВЕС

10 липня Львівський Західний апеляційний господарський суд визнав незаконним виділення 54 ділянок за 39 договорами про оренду землі під будівництво ВЕС.

Закарпатська обласна прокуратура із залученням «Ноосфери» звернулася до Львівського апеляційного господарського суду після того, як Господарський суд Закарпатської області попередньо відмовив у задоволенні позову про визнання недійсними та скасування договорів оренди землі під будівництво вітряків на Боржавському хребті, розповіла у коментарі Varosh юристка, представниця ГО “Міжнародний інститут людини і глобалістики “Ноосфера” Наталія Майстренко.

Нині ж суд у Львові задоволив позов у повному обсязі та скасував попереднє рішення суду першої інстанції.

«Перша вимога була – визнати дії Держгеокадастру неправомірними, друга – визнати протиправними і скасувати накази про затвердження проєктів і передачу земельних ділянок у користування. Третя – визнати недійсними 39 договорів оренди землі на 54 земельних ділянки. Суд задовольнив позовні вимоги у повному обсязі», – розповіла Наталія Майстренко.

За її словами, у суді позивачі аргументували незаконність виділення земель та оформлення договорів порушенням процедури. Так, кілька років тому Держгеокадастр змінив своїми наказами цільове призначення земель на Боржаві: з сільськогосподарського на землі промисловості та енергетики. Після цього укладати договори на оренду таких земель була вповноважена виключно Закарпатська ОДА, тоді як Держгеокадастр на такі дії не мав права.

Крім того, у процесі підготовки до відведення земель і оформлення договорів був порушений визначений порядок поділу і зміни цільового призначення земельних ділянок.

Це вже третя справа щодо зведення вітряків на Боржаві, яка розглядається у судах. Позов по ній у 2020 році був поданий прокуратурою.

До цього ще з 2019 року окремо оскаржувався аспект по видачі висновку Оцінки впливу на довкілля. Для будівництва ВЕС на Боржаві забудовник мав пройти 2 таких процедури: отримати висновок Оцінки впливу на довкілля на етапі зміни цільового призначення, а потім окремо – на етапі вже планованого будівництва. Натомість була проведена лише одна процедура ОВД – для планованого будівництва.

26 квітня Верховний суд також виніс остаточне рішення по ще одній справі щодо ВЕС на Боржаві. Тоді Верховний суд скасував дозвіл на будівництво вітряків на Боржавському хребті, виданий Держархбудінспекцією. Ця справа почала розглядатися ще у 2019 році, з 2020 року її розгляд тривав у касації.

Наталія Майстренко зазначила, що й нинішнє рішення Львівського апеляційного господарського суду, найшвидше, забудовник оскаржуватиме у касації у Верховному суді. Тож захисники Боржави готуються до такого перебігу подій.

Передісторія

Будівництво 34 ВЕС на полонині Боржава ініціювало ТОВ «Атлас Воловець Енерджі» у 2019 році. Відтоді у судах тривають справи з недопущення втілення озвучених намірів.

Боржавський хребет є одним з об’єктів Смарагдової мережі – природоохоронною територією міжнародного значення. Будь-які будівельні роботи на Боржавському хребті заборонені.

Ще на етапі стартових розмов про зведення ВЕС на Боржаві українські екологи повідомили про це комітет Бернської конвенції. Спеціальна комісія комітету, розглянувши скарги, не рекомендувала зведення вітроустановок на Боржаві.

Крім того, правозахисна організація «Екологія-Право-Людина» направила звернення до вищого керівництва держави за підписом 344 підписантів щодо ситуації з ВЕС на Боржавському хребті.