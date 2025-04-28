Борщівник скошують в Ужгороді тільки на схилах набережних

Вже кілька днів в Ужгороді працюють косарки, зрізаючи зарості борщівника. Почали працювати від стадіону “Авангард” і рухаються в бік мосту, — пояснив Varosh директор Комунального шляхово-експлуатаційного підприємства Ужгородської міськради Олександр Тесленко.

— Ми придбали нещодавно другу косарку і тепер дві скошують борщівник від стадіону до мосту, потім перейдуть на другий берег і зрізатимуть там, — сказав він. — Думаю, за кілька днів з борщівником у нас буде покінчено.

Нагадаємо, тривалий час зарості борщівника в Ужгороді розросталися до разючих масштабів і викошувались працівниками КШЕПу занадто пізно, наражаючи на небезпеку ужгородців.

Контакт з ворсинками борщівника викликає сильні опіки, нудоту, задуху, супроводжується підвищенням температури, алергічною реакцією, унаслідок чого на тілі залишаються характерні сліди-шрами. Торік ужгородець Марк Мельниченко провів експеримент, спеціально торкнувшись зрізом рослини до руки. Його експеримент тривав кілька місяців, чоловік фіксував усі етапи реакції.

Олександр Тесленко каже: працівники КШЕПу косять борщівник переважно на схилах Ужа, догляд за ділянками біля Падіюну, біля драмтеатру та Боздоського чи Підзамкового парку закріплені за цими установами. Якщо ви побачили цю рослину на певних зелених ділянках міста — дзвоніть на службовий телефон КШЕПу 0501000196, або пишіть на сторінку підприємства в соцмережі.

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Зоряна Попович, Varosh

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