Боротися з корупцією та “змінювати спосіб мислення”: у Закарпатській облраді створили Управління з питань доброчесності 

У Закарпатській обласній раді з’явилося Управління з питань доброчесності, аудиту та антикорупційної діяльності. Відповідне рішення ухвалили на сесії Закарпатської обласної ради 12 червня.

Як повідомив Володимир Гнатківський, заступник керуючого справами обласної ради, головна функція управління — превентивна.

— Управління доброчесності має не стільки каральну функцію, скільки превентивну. Силами цього управління буде проводитися аналіз корупційних ризиків та навчання для працівників, які відповідальні за протидію корупції у закладах, які є у підпорядкуванні обласної ради, або де обласна рада є засновницею.

До вересня 2025 року управління розпочне свою роботу зі штатом у складі шести людей. Наразі планується оголошення конкурсу на очільника Управління. Решту штату формуватимуть із діючих працівників обласної ради, які вже працювали з темою доброчесності держслужбовців у рамках проєкту МАТРА.

Перший заступник голови Закарпатської обласної ради Андрій Шекета, повідомив, що управління буде працювати з працівниками комунальних підприємств, які створені обласною радою.

— Головним об’єктом роботи Управління при ОР (обласній раді — рад.) буде не тільки апарат ради, а й працівники комунальних підприємств (їх близько 90), які створені Закарпатською обласною радою. Тому що саме там найчастіше виникають корупційні ризики. Виклики можуть бути абсолютно різні, наприклад, преміювання родичів, які працюють в одних і тих же закладах, реакції на скарги чи звернення щодо діяльності закладів тощо.

Всеукраїнський прецедент

Створення Управління з питань доброчесності, аудиту та антикорупційної діяльності є прецедентом для України, стверджує Шекета. Якщо ідея виявиться життєздатною, то досвід можна буде масштабувати на всі області.

За його словами ідея створення управління доброчесності, серед іншого, полягає в тому, аби «змінити спосіб думання службовців».

— Ми почали працювати з поняттям доброчесності до того, як закон змусить нас це зробити.Тому що, наприклад, антикорупційні речі — розписані та регламентовані, а от все, що стосується доброчесності, — ні. Цього поняття дуже мало у законодавстві, адже питання доброчесності — більш філософсько-культурне, аніж юридичне поняття. Саме той факт, що ми починаємо з ним працювати, що хочемо вибудовувати та оцінювати свою роботу з погляду доброчесності — найважливіший. Навіть існування слова «доброчесність» у назві управління вже звертає на це увагу. Наша мета — не знайти привід, як когось покарати чи оштрафувати, а змінити спосіб думання службовців.

Що каже законодавство

У законі «Про державну службу» (2016) зазначено, що одним з принципів державної служби є доброчесність. Доброчесність визначають як «спрямованість дій державного службовця на захист публічних інтересів та відмова державного службовця від превалювання приватного інтересу під час здійснення наданих йому повноважень».

З 2 червня 2016 року доброчесність стала обов’язковою умовою для роботи суддею, а чинні судді зобов’язані щорічно подавати декларацію доброчесності. Перевірка на доброчесність також є обов’язковою частиною конкурсу на посаду керівників САП та НАБУ. До прикладу, у 2023 році новопризначений Генеральний Прокурор України Руслан Кравченко не пройшов співбесіду на доброчесність, коли подавався на посаду директора НАБУ, тому що не зміг пояснити, хто у 2014 подарував квартиру його дружині у центрі Києва. «Квартирне питання» також не дозволило Кравченку пройти перевірку на доброчесність під час конкурсу на посаду прокурора САП. Але це не завадило Володимиру Зеленському подати кандидатуру Кравченка на посаду Генпрокурора України у 2025.

Про проєкт «Посилення верховенства права на місцевому/ регіональному рівні в Україні: приклад Закарпатської області»

Протягом минулого року у рамках проєкту «Посилення верховенства права на місцевому/ регіональному рівні в Україні: приклад Закарпатської області» за підтримки програми МАТРА держслужбовці ОР та ОДА проходили тренінги по доброчесності, а також були систематичні робочі зустрічі представників від ОДА та Ради з нідерландським партнером проєкту з розробки Етичного кодексу, обмін досвідом із Пряшівським то Кошицьким самоврядними краями та Літня школа доброчесності. Передбачалося створення Бюро доброчесності на Закарпатті, але оскільки в українському законодавстві такий орган не передбачений, то було ухвалено рішення про створення управління у структурі виконавчого апарату обласної ради.

Зауважимо, що всі ці активності втілюються в рамках нідерландсько- словацько-українського проєкту «Посилення верховенства права на місцевому/ регіональному рівні в Україні: приклад Закарпатської області», який реалізується Інститутом Центральноєвропейської Стратегії (ICES), Foundation of Justice, Integrity and Anti-Corruption (FJIAC) та Transparency International Slovensko (TI SK) за підтримки уряду Королівства Нідерланди у рамках програми MATRA, ключової нідерландської програми підтримки соціальних трансформацій, у партнерстві з органами державної влади та місцевого самоврядування в Закарпатській області, Пряшівському та Кошицькому самоврядному краях Словаччини.

Галина Гичка, Varosh

Фото: Закарпатська ОР

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