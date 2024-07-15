Близько 900 нових робочих місць: індустріальний парк “ЕКО Мукачево” з’явиться на Закарпатті

Рішення про включення парку «ЕКО Мукачево» до Реєстру індустріальних (промислових) парків ухвалив Кабінет Міністрів України на засіданні 12 липня 2024 року.

Відповідно до концепції індустріального парку, на його території має бути створено низку підприємств переробної галузі. Індустріальний парк «ЕКО Мукачево» буде облаштовано на території 23 га, для його створення планують залучити понад 36 млн євро інвестицій, інформують у Міністерстві економіки України.

Підприємства індустріального парку працюватимуть у сфері деревообробки, виробництва паперу, виготовлення поліграфічної продукції, з виробництва текстилю та електричного устаткування. Також тут працюватимуть компанії, що спеціалізуються у галузях електронної промисловості, металообробки, харчових технологій, науково-технічній діяльності, діяльності у сфері інформації й телекомунікацій, альтернативній енергетиці та інших подібних сферах.

Передбачено, що новий індустріальний парк дозволить забезпечити створення близько 900 нових робочих місць у галузі переробної промисловості.

«Створення нових індустріальних парків – це складова урядової економічної політики «Зроблено в Україні», яка спрямована на підтримку переробної промисловості та збільшення несировинного експорту українських товарів. Чим більше бізнес буде виробляти продукції із високою доданою вартістю на території України, тим більший внесок вони зроблять у зростання національної економіки. Кожен новий Індустріальний парк – це нове виробництво, нові робочі місця, а також збільшення надходжень до державного та місцевого бюджетів», – зазначив заступник Міністра економіки України Віталій Кіндратів.

Загалом нині в Україні нараховується 85 індустріальних парків.

Державним бюджетом на 2024 рік на програму розвитку індустріальних парків закладено 1 млрд гривень. Кошти спрямують на співфінансування для облаштування або будівництва інженерно-транспортної інфраструктури, а також часткове відшкодування вартості приєднання до електричних мереж. Прийом заяв за програмою відбуватиметься до 15 серпня 2024 року.

Індустріальні парки – це спеціальні визначені промислові території, на яких здійснюється господарська діяльність у сфері переробної промисловості, а також науково-технічна діяльність, діяльність у сфері інформації та електронних комунікацій. Як правило, ці території мають підготовлену інженерно-транспортну інфраструктуру, необхідні сервіси. Діяльність підприємств у межах індустріальних парків здійснюється за спрощеними регуляторними процедурами, а виробничі та науково-дослідні підприємствта мають пакет інвестиційних стимулів для розвитку.

До об’єктів, що можуть розміщуватися на території індустріального парку належать:

офіси керуючої компанії, учасників та інших суб’єктів індустріального парку, фінансові установи, об’єкти маркетингу та реклами;

заклади дошкільної освіти, заклади загальної середньої освіти, заклади вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти;

наукові парки, акселератори, лабораторії з розвитку інноваційних технологій;

багатоцільові зали для проведення наукових конференцій та інших заходів;

пожежні частини;

озеленені території;

виробничі, складські будівлі та споруди, об’єкти логістичної інфраструктури;

інженерні будівлі та споруди;

об’єкти поводження з відходами (крім захоронення відходів) тощо.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: сайт Кабінету міністрів України

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