5 тисяч домогосподарств на Закарпатті мають сонячні електростанції. Які програми діють в області

Від березня внаслідок ворожих влучань в українські об’єкти маневрової генерації стан енергетичної галузі країни доволі складний.

Російські атаки по енергетиці України ускладнили регулювання електричної енергії. Ситуацію погіршило й те, що зазвичай саме в літній період проводяться регламенті ремонті роботи в енергетичній сфері з підготовкою до осінньо-зимового періоду. І припиняті ці роботи не можна, розповів під час брифінгу щодо ситуації в енергетичній галузі Закарпаття генеральний директор ПрАТ «Закарпаттяобленерго» Олександр Білак.

Балансувати електричну енергію вдається шляхом введення графіків знеструмлення. Графіки аварійних від’єднань в останній час, за його словами, не вживалися. Ремонтну кампанію мереж на територію краю також не припиняють: планові роботи з підготовки до осінньо-зимового періоду мають бути завершені до жовтня, сказав Олександр Білак.

Складна ситуація в енергетиці негативно впливає як на громадян, так і на бізнеси. Тож нині на Закарпатті впроваджують кілька програм з підсилення енергетичної стійкості області.

Як розповів директор департаменту економічного та регіонального розвитку Закарпатської ОВА Тарас Триндяк, наразі в області розробляється комплексна цілісна програма щодо створення розподіленої мережі генерації енергії, так званої децентралізації генерації. За його словами, програма стосуватиметься усіх напрямків електрогенерації.

Разом із тим, як розповів Тарас Триндяк, наразі в області створено вже чимало сонячних електростанцій, не лише у сфері бізнесу, але й встановлених приватними господарствами: «Щороку кількість домогосподарств, обладнаних сонячними електростанціями, зростає. Нині громадяни встановили майже 5 тисяч сонячних електростанцій зальною потужністю 180 мегаватів».

Для стимулювання бізнесу щодо встановлення альтернативних джерел енергії в області діє державна програма «Доступні кредити 5-7-9». В межах цієї програми бізнес може отримати до 150 млн грн кредитування за відсотковою ставкою від 5% до 9% на 10 років на купівлю та встановлення електрогенераційних установок. Якщо проєкт передбачає встановлення установок, дорожчих за 150 млн грн, ставка кредитування становить 13,5%. Партнерами програми на Закарпатті є 7 банків (загалом по Україні – 40).

Передбачили програму кредитування і для населення для встановлення об’єктів сонячної або вітрової електроенергії. У межах цієї програми буде змога отримати безвідсотковий кредит у розмірі 480 тис. грн терміном на 10 років. За словами Тараса Триндяка, згадана програма має запрацювати з 20 липня.

Також на регіональному рівні зараз розробляються зміни до обласної програми «Власний дім». В разі їх запровадження населення зможе отримувати кредитування на встановлення сонячних електростанцій терміном до 5 років під 7% річних. Для тих, хто вже встановив сонячні електростанції за власні кошти, передбачать можливість отримати разову компенсацію у сумі 20 тис. грн.

З 2023 року продовжує діяти для бізнесу і програма Energy Help. За цією програмою підприємці можуть отримати часткове відшкодування вартості придбаних альтернативних джерел енергії. За час дії програми підприємцям було відшкодовано 26 млн грн. Встановлена максимальна сума відшкодування – до 300 тис. грн.

Окрім того, існує й програма Green deam, яка передбачає можливість залучення державного фінансування для встановлення сонячних електростанцій для ОСББ. За цією програмою держава зобов’язується відшкодувати 70% вартості від встановлення сонячної електростанції на будинку, ініційованої ОСББ. Утім на Закарпатті згадана програма реалізується слабо, сказав Тарас Триндяк.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: Dim.Ria

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