«Бліц» отримав обласну премію ім.Клари Балог

Студія танцю «Бліц» (керівник – Олена Камінська) отримала обласну премію імені Клари Балог у номінації «Хореографічний колектив». Журі відзначили їхні хореографічні композиції «Перезавантаження» та «Наслідки».

Інформацію про лауреатів літературної премії 2024 року оприлюднили на сайті Департаменту культури Закарпатської ОДА.

У 2025 році колектив відзначає 38 років свого існування. У коментарі Varosh керівниця студії Олена Камінська сказала, що отримати цю премію для колективу дуже важливо.

— Для нас важливо отримати цю почесну премію та схвальну оцінку нашої роботи вдома, на Закарпатті. Наша студія пережила важкі часи — спочатку ковід, потім повномасштабне вторгнення; довелося піти на скорочення колективу. Для порівняння, до ковіду у нас було 800 вихованців, а на початку повномасштабної війни — 150. Зараз ми знову виросли, хоча ще не повернулися до доковідного рівня. Тому ми пишаємося тим, що попри складні умови, у яких працюємо, колективи «Бліцу» входять у трійку найпотужніших хореографічних колективів у Європі. Ми отримали перемоги на World of dance Austria (2024), WOD Ukraine (Львів, 2025), WOD Hungary (Будапешт, 2025), — каже Камінська.

Вона також спостерігає, що саме українські танцівники, попри тренування та життя в умовах повномасштабної війни, показують сильні результати:

— Українські поставники зараз дуже сильні. Можливо, це через емоційний стан, бо так молодь знаходить відраду, або через «ай зато», показуючи сильний український характер.

Хто ще став номінантом премії ім. Клари Балог у 2025 році?

За високу майстерність виконання у номінації «Балетмейстер» лауреатками стали викладачки Академії культури та мистецтв Єлізавета Баб’як та Наталія Йордан за хореографічну постановку «Закарпатське весілля». У категорію «Мистецтвознавець» цьогоріч нікого не номінували.

Премію імені Клари Балог вручають з 2019 року, щоб вшанувати пам’ять відомої української балетмейстерки. Вона зробила значний внесок у збереження народних танців Закарпаття, працюючи на посаді балетмейстерки Закарпатського народного хору. Вона записала й поставила такі танці, як «Раковецький кручений», «Бубнарський», «Бойківські забави», «Вівчарі на полонині», «Дробойка», «Березнянка», які стали частиною культурної спадщини Закарпаття.

Галина Гичка, Varosh

Фото: з відкритих джерел

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