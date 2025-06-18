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«Бліц» отримав обласну премію ім.Клари Балог

18 Червня 2025 105

Студія танцю «Бліц» (керівник – Олена Камінська) отримала обласну премію імені Клари Балог у номінації  «Хореографічний колектив». Журі відзначили  їхні хореографічні композиції «Перезавантаження» та «Наслідки».

Інформацію про лауреатів літературної премії 2024 року оприлюднили на сайті Департаменту культури Закарпатської ОДА.

У 2025 році колектив відзначає 38 років свого існування. У коментарі Varosh керівниця студії Олена Камінська сказала, що отримати цю премію для колективу дуже важливо.

— Для нас важливо отримати цю почесну премію та схвальну оцінку нашої роботи вдома, на Закарпатті. Наша студія пережила важкі часи — спочатку ковід, потім повномасштабне вторгнення; довелося піти на скорочення колективу. Для порівняння, до ковіду у нас було 800 вихованців, а на початку повномасштабної війни — 150. Зараз ми знову виросли, хоча ще не повернулися до доковідного рівня. Тому ми пишаємося тим, що попри складні умови, у яких працюємо, колективи «Бліцу» входять у трійку найпотужніших хореографічних колективів у Європі. Ми отримали перемоги на World of dance Austria (2024), WOD Ukraine (Львів, 2025), WOD Hungary (Будапешт, 2025),  каже Камінська.

Вона також спостерігає, що саме українські танцівники, попри тренування та життя в умовах повномасштабної війни, показують сильні результати:

— Українські поставники зараз дуже сильні. Можливо, це через емоційний стан, бо так молодь знаходить відраду, або через «ай зато», показуючи сильний український характер.

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Хто ще став номінантом премії ім. Клари Балог у 2025 році?

За високу майстерність виконання у номінації «Балетмейстер» лауреатками стали викладачки Академії культури та мистецтв Єлізавета Баб’як та Наталія Йордан за хореографічну постановку «Закарпатське весілля». У категорію «Мистецтвознавець» цьогоріч нікого не номінували

Премію імені Клари Балог вручають з 2019 року, щоб вшанувати пам’ять відомої української балетмейстерки.  Вона зробила значний внесок у збереження народних танців Закарпаття, працюючи на посаді балетмейстерки Закарпатського народного хору. Вона записала й поставила такі танці, як «Раковецький кручений», «Бубнарський», «Бойківські забави», «Вівчарі на полонині», «Дробойка», «Березнянка», які стали частиною культурної спадщини Закарпаття.

Галина Гичка, Varosh

Фото: з відкритих джерел 

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# бліц # Єлізавета Баб`як # Наталія Йордан' # Олена Камінська # премія Клари Балог

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