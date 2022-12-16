Благодійники створили лінійку одягу з малюнками дітей, які втратили батьків під час війни

Підопічні благодійного фонду “Діти Героїв” — це діти, які втратили одного або обох батьків під час повномасштабного вторгнення росії в Україну. Задля реабілітації вони відвідують арт-терапію: ці заняття та малювання допомагають малечі реабілітуватися після травматичних подій.

У фонді кажуть: побачили їхні твори і не могли лишитись осторонь. Разом з Custom Print створили лінійку одягу з принтами, які намалювали діти. Всю лінійку можна переглянути за посиланням.

— 50% підопічних фонду вимушені були покинути свої домівки та будувати життя з нуля, — каже виконавча директорка БФ “Діти Героїв” Анна Хоменко. — Зараз більшість сімей перебуває на етапі переживання горя, дуже важливо допомогти їм відновити душевні сили та закрити першочергові потреби. Надалі ця підтримка переросте в більш стратегічні програми (навчання, наставництво та профорієнтація), які ми також беремо на себе.

Кошти з продажу за винятком собівартості йдуть на потреби дітей у фонд, який надає допомогу у 6 напрямах, які включають психологічну, юридичну, фінансову, медичну, екстрену допомогу та соціалізацію. Дітей супроводжують аж до повноліття з акцентом на гідному, активному та освіченому житті.

Почалися зимові свята і зараз, так чи інакше, всі думають про теплі подарунки близьким і можливо одяг від наших підопічних стане тим самим ідеальним подарунком, — кажуть у фонді.

Varosh

Фото: БФ “Діти Героїв”

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