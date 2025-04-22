Благодійний збір на Музичному вечорі провели студенти Української академії лідерства

Гроші на комплекси БПЛА “Дартс” та “Валькірії” для розвідки та ураження ворога збирали студенти Української академії лідерства на Творчому музичному вечорі, що пройшов нещодавно на Театральній площі в Ужгороді. Так підтримали збір від платформи “Дотик” для випускниці УАЛу, що служить у групі «Kalypso” підрозділу СОУ, що працюють на нашому Півдні.

— «Творчий вечір 60-70-тих років української естради» став простором для втілення важливої ідеї у реальність, — каже Varosh координаторка проєкту «Зерно», студентка УАЛ Яна Сеньків. — Повітря було наповнене духом творчості митців 60-70-х років, а очі людей були сповненими усвідомлень про важливість цієї теми. Минуле сплелось із теперішнім в той вечір, аби далі творити майбутні проєкти на цю тему.

— Це був не просто вечір зі співами на Театральній, а справжній прорив на шляху до відродження творчості тих, хто стали основоположниками «нової» української музики. — каже координаторка вечора, студентка УАЛ Катерина Артим. — Вірю, що це лише початок, адже ця подія помогла мені зрозуміти, наскільки важливо відроджувати для українців здобутки справжніх маестро української естради.

Загалом того вечора донат був не обовʼязковим, організатори зібрали готівкою 1600 грн. Люди також закидали кошти онлайн на банку проєкту, підтримуючи збір від платформи “Дотик”.

Завдяки твоїй підтримці наша команда створює ще більше важливих матеріалів. Підтримай нашу роботу — долучайся до спільноти Varosh.

Зоряна Попович, Varosh

Фото: УАЛ

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.