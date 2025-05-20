Благодійний ярмарок на підтримку хворої 3-річної Емілії Здендяк проведуть в Ужгороді

Благодійний ярмарок для збору коштів на вакцину для 3-річної ужгородки Емілії Здендяк проведуть у середу, 21 травня на площі Театральній. Торік у грудні дівчинці діагностували нейробластому і тепер колеги її батька, Миколи Здендяка, з «Ужгородського торговельно-економічного фахового коледжу» вирішили провести ярмарок на збір коштів для лікування та придбання вакцини для дівчинки.

— Наразі донька з дружиною у Познані, там вона пройшла 8 хіміотерапій і місяць тому їй видалили пухлину. Тепер її готують до операції з пересадки кісткового мозку, — пояснив Varosh батько дівчинки. — Попереду, за порадою лікарів — Сполучені Штати, там Емілія має пройти обстеження і укол вакцини, яка дасть їй надію на одужання. Тепер збираємо гроші на це.

Ідею провести благодійний ярмарок висловили студенти коледжу і викладачі їх підтримали.

— Ми такі благодійні ярмарки вже робили, збирали на користь ЗСУ, проводили різні аукціони. Тепер потреба теж дуже велика, тому ідею наших дітей ми підтримали. Кошти родина почала збирати всього місяць тому, — розповіла Varosh заступниця директора з виховної роботи коледжу Руслана Ігнатко. — Загалом потрібно на лікування та вакцину 500 тисяч доларів.

Зі слів Миколи Здендяка, наразі на картках та банках родини є 6% суми. Підтримати збір можна також донатом на картку Миколи Здендяка: 5168745159574257 (ПриватБанк).

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Зоряна Попович, Varosh

Фото: Емілія Здендяк

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