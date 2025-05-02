Благодійний фестиваль класичної музики пройде в Ужгороді

Артистки Закарпатської обласної філармонії — Агнеса Бачинська (флейта), Діана Гавата (віолончель) та Катерина Гажо (фортепіано), більш відомі як ансамбль «CON-TEMP TRIO», починають благодійний фестиваль класичної музики «CON-TEMP TRIO & DRUZI». Проводять його за сприяння німецької музичної організації GVI.
— Мета фестивалю — підтримка українських музикантів та пропагування класичної музики, — розповіла Varosh Діана Гавата.
У рамках фестивалю класичної музики у травні пройде 5 концертів. Заходи — безкоштовні, тож насолодитися живим виконанням зможуть всі охочі.
Діана Гавата розповіла, що ініціативу тріо підтримало багато відомих талановитих музикантів, зокрема, Золтан Алмаші, Артем Поздняков, Олександр Садварій, Мирослава Швах-Пекар, Поліна Гонтар, Іштван Халус.
— Спеціально для нашого тріо композитор Олександр Гоноболін написав сонату, яку ми виконаємо в неділю на першому концерті в галереї “Ілько”. Оскільки я ще й керівниця ансамблю філармонії “Угорські мелодії”, то, звичайно, гратимуть з нами і музиканти з ансамблю, — розповідає Діана Гавата.
Програма фестивалю:
— Ми запрошуємо ужгородців та гостей міста на наші концерти. Це чудова можливість відпочити та під мелодії класичної музики, — додала Діана Гавата.
Зоряна Попович, Varosh
Фото: Con-TEMP Trio
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