Благодійний фестиваль класичної музики пройде в Ужгороді

Артистки Закарпатської обласної філармонії — Агнеса Бачинська (флейта), Діана Гавата (віолончель) та Катерина Гажо (фортепіано), більш відомі як ансамбль «CON-TEMP TRIO», починають благодійний фестиваль класичної музики «CON-TEMP TRIO & DRUZI». Проводять його за сприяння німецької музичної організації GVI.

— Мета фестивалю — підтримка українських музикантів та пропагування класичної музики, — розповіла Varosh Діана Гавата.

У рамках фестивалю класичної музики у травні пройде 5 концертів. Заходи — безкоштовні, тож насолодитися живим виконанням зможуть всі охочі.

Діана Гавата розповіла, що ініціативу тріо підтримало багато відомих талановитих музикантів, зокрема, Золтан Алмаші, Артем Поздняков, Олександр Садварій, Мирослава Швах-Пекар, Поліна Гонтар, Іштван Халус.

— Спеціально для нашого тріо композитор Олександр Гоноболін написав сонату, яку ми виконаємо в неділю на першому концерті в галереї “Ілько”. Оскільки я ще й керівниця ансамблю філармонії “Угорські мелодії”, то, звичайно, гратимуть з нами і музиканти з ансамблю, — розповідає Діана Гавата.

Програма фестивалю:

4 травня о 18.00 (неділя) : Grand Concert. Con-Temp Trio. Локація: ILKO Gallery (вул.Кошицька, 28)

: Grand Concert. Con-Temp Trio. ILKO Gallery (вул.Кошицька, 28) 11 травня о 18.00 (неділя): Камерно-інструментальний ансамбль “Угорські мелодії”. Локація: Художній музей ім.Й.Бокшая (вул.Жупанатська, 3)

Камерно-інструментальний ансамбль “Угорські мелодії”. Художній музей ім.Й.Бокшая (вул.Жупанатська, 3) 18 травня о 18.00 (неділя) : “Bel Canto”. Вечір оперних арій та пісень. Локація: Художній музей ім.Й.Бокшая (вул.Жупанатська, 3)

: “Bel Canto”. Вечір оперних арій та пісень. Художній музей ім.Й.Бокшая (вул.Жупанатська, 3) 24 травня о 19.00 (субота): “Шлях до мелодії”. Твори Золтана Алмаші для віолончелі соло. Локація: Ужгородський греко-католицький Катедральний собор (пл.Бачинського, 1)

“Шлях до мелодії”. Твори Золтана Алмаші для віолончелі соло. Локація: Ужгородський греко-католицький Катедральний собор (пл.Бачинського, 1) 25 травня о 19.00 (неділя): Гала-концерт учасників фестивалю “Українські фрески” (Римо-католицький Костел святого Юрія)

— Ми запрошуємо ужгородців та гостей міста на наші концерти. Це чудова можливість відпочити та під мелодії класичної музики, — додала Діана Гавата.

Зоряна Попович, Varosh

Фото: Con-TEMP Trio

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