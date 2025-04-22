Впродовж найближчих вихідних, 26-27 квітня, в Ужгородському замку втретє пройде весняне свято “Бельтайн” — фестиваль з кельтським корінням у поєднанні із закарпатськими традиціями. На фестивалі збиратимуть кошти на наземні дрони для підрозділу “Кракен”, — розповіла Varosh одна з організаторок заходу Вероніка Вітерець.

— Ми познайомилися з хлопцями під час нашої поїздки Харківщиною на Святого Миколая у 2022-му і відтоді тримаємо з ними щільний контакт. Вони постійно на передовій, постійно потрібні кошти для забезпечення. Виготовлення цих дронів уже налагоджене, але щоб закупити деталі, потрібні кошти — хлопці визначили необхідну суму в 255 тисяч.

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Пробудження весни та крафтовий ярмарок

Вероніка Вітерець пояснила: ще в ІІ-І столітті до н.е. на Закарпатті жили кельти, їхні рештки були знайдені в районі гори Ловачка біля Мукачева. Тому фестиваль, що несе ідею відродження кельтської культури, в якій відтворюється історія Закарпаття, буде насичений різного роду майстерками, тренінгами, музикою та розвагами.

На ярмарку будуть крафтярі з Херсону та Кривого Рогу, приїде зі своїм крамом (крафтова м’ясна продукція) ветеран з Луганщини, який тепер живе на Рівненщині, буде також родинна свічкарня з Києва.

— Різні атракції на фестивалі проходитимуть за донат, визначений керівником того чи іншого майстеркласу, — пояснила Вероніка Вітерець. — В нас будуть тренінг з такмеду 4 рази на день обидва дні, майстерки з виготовлення репелентів, з виготовлення свічок, браслетів-оберегів, травʼяних оберегів та солодощів. Хлопці з ветеранського хабу проведуть майстерклас зі стрільби з лука, і цей випадок — теж про переродження.

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Програму заходу можна подивитися за посиланням.

Народний панк та жива бандура

В музичному плані фестиваль теж не буде нудним: гедлайнером заходу буде сімейний гурт з м.Борщів, на Тернопільщині, “Медовий полин”.

— Вони виконують пісні у стилі народний панк і вони стали вже просто вірусними в соцмережах, — каже Вероніка Вітерець. — Це доволі провокативні, патріотичні пісні і це нам дуже імпонує: ми хочемо, щоб молодь слухала класну українську музику.

Приїде також гурт “Крокіс” зі Львова — у складі традиційні бас, гітара, барабан, труба, сопілка та бандура, виконують фолк-рок. Дівчина, що грає на сопілці, зараз в ЗСУ, але, зі слів Вероніки Вітерець, на захід її не відпустили… Втім, насолодитись гуртом все ж можна буде.

Нагадаємо, в попередні роки на фестивалі “Бельтайн” ужгородці чи не вперше почули етно-гурт “ЯРРА” та кантрі-фолк, який виконував харківський гурт “Рогата жаба”.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото: “Бельтайн”-2024

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