Біопарк “Синевир” відмовив військовому у пільгах: директор пояснив причини

У приватному “Біопарку “Синевир””, розташованому на території НПП “Синевир” військовослужбовцю Святославу Бабілі, який прийшов з родиною в парк альпак, відмовили в пільговому проходженні на територію. Директор Біопарку каже: програми підтримки розповсюджуються на “військовопоранених”, дітей-сиріт та людей з інвалідністю.

Varosh спробував розібратися в конфлікті.

Для військових пільг немає

Святослав Бабіля розповів на своїй сторінці у фейсбуці: перебував у відпустці і поїхали з родиною на Міжгірщину, а оскільки син дуже любить тварин, пішли в Парк альпак.

“Як завжди, спитав чи є програми для військових, і у відповідь отримав, що це приватна установа, а не державна, відповідно, такі штуки для військових мають бути лише в державних установах. Насправді, я досить спокійно ставлюся, коли кажуть, що немає, але тут прям всім виглядом і тоном показувалося, що “нам до лампочки ці військові”“, — написав чоловік.

“Нам потрібно годувати тварин”

У коментарі Varosh директор Біопарку “Синевир” Юрій Тюх пояснив: у парку діє програма безкоштовного візиту для військових з бойовими пораненнями, дітей-сиріт та людей з інвалідністю.

— Зараз такий час, що відвідувачів мало, і нам треба утримувати тварин. Нам самим потрібна допомога, щоб якось їх утримувати. Зараз цей місяць трохи люди є, потім з 1 вересня і аж до літа людей нема зовсім. Нам ніхто не допомагає, приходиться займатись іншим бізнесом, будівництвом, щоб якось утримувати цей парк і немає коштів, щоб відвідувачі — всі військовослужбовці — ходили безкоштовно, — пояснив він.

“Біопарк “Синевир” — не частина нацпарку

“Біопарк “Синевир”” розташований на території Національного природного парку “Синевир”, але не входить до його складу, пояснив Varosh керівник наукового відділу НПП, теж, за збігом, Юрій Тюх:

— Так, він на загальній території парку, але це землі урбанні, тобто землі запасу сільських рад, громад, — пояснив він. — Це приватний біопарк і він розташований в межах населеного пункту Синевирська Поляна. Акту на прямий вплив на цій території ми не маємо.

Конфлікт виник у соцмережі

Директор Біопарку Юрій Тюх розповів: у парку живуть 10 альпак, 10 лам, 40 вовків, 40 оленів, 6 верблюдів, і буде ще.

— Тварин потрібно годувати, а це кожен день два мішка зерна, раз у тиждень дві тони сіна. Це дуже великі кошти треба для цього всього, тому ми не робили для військових безкоштовний вхід. Люди не розуміють, порівнюють озеро Синевир як державну установу до нас і не розуміють, чому на озеро є пільги, а тут немає. І дуже важко пояснити, що це все треба утримувати, — каже чоловік.

У тому, що виник конфлікт, чоловік пояснює вплив соцмережі. Каже: військового пам’ятає, розмовляли з ним ввічливо, ніхто жодним грубим словом чи інтонацією його не образив. На підтвердження може надати відеозапис розмови.

Зоряна Попович, Varosh,

Фото ілюстративне, зі сторінки Юрія Тюха у Фейсбуці

