“Біофарма-Плазма” збудує в Ужгороді завод з виробництва ліків із плазми крові

Будівництво планують звершити до кінця 2025 року.

Завод із виробництва лікарських препаратів із плазми крові почала будувати в Ужгороді біотехнологічна компанія “Біофарма-Плазма”.

Відповідно до проєкту, на підприємстві вироблятимуть 1-1,5 млн літрів плазми на рік. Таким чином, завод стане найпотужнішим таким підприємством в Україні, повідомляють у Закарпатській ОВА.

Запуск заводу забезпечить працевлаштування близько сотні людей – на виробництві та в адміністративній частині. У перспективі також заплановано зведення лабораторного комплексу, де додатково працюватимуть ще 50 людей.

Біотехнологічна компанія “Біофарма” – підприємство, що займається заготівлею плазми та спеціалізується на виробництві плазми для виготовлення препаратів крові. Компанія працює з 1895 року і першою в Україні почала почала виготовляти медичні препарати з донорської плазми.

Такі препарати використовуються в лікуванні пацієнтів у важких станах – при серйозних травмах, опіках, із імунними захворюваннями, гемофілією тощо. Адже плазма містить незамінні білки та антитіла, без яких неможлива нормальна підтримка критично важливих функцій організму.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: скріншоти з відео Закарпатської ОВА

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