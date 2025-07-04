Безплатний проїзд для українців у Будапешті продовжили ще до 31 грудня

Для українців у Будапешті до 31 грудня 2025 року продовжили безплатний проїзд у громадському транспорті.

Відповідне рішення ухвалив мер Будапешта Гергей Корачонь у відповідь на звернення Державного самоврядування українців Угорщини.

У своєму запиті до мера Будапешта Державне самоврядування українців Угорщини пояснювало: “Для українців, які змушені були залишити свої домівки через війну, безкоштовний проїзд є не лише суттєвою матеріальною підтримкою, а й допомагає організувати щоденне життя. Це дозволяє легше діставатися до роботи, шкіл та необхідних послуг”.

Відповідно ухваленого мером рішення, діти до 14 років з українським громадянством (закордонний паспорт або ID-картка) або угорська посвідкою на проживання зможуть безкоштовно користуватися громадським транспортом BKK у Будапешті.