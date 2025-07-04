Безплатний проїзд для українців у Будапешті продовжили ще до 31 грудня

Для українців у Будапешті до 31 грудня 2025 року продовжили безплатний проїзд у громадському транспорті.
Відповідне рішення ухвалив мер Будапешта Гергей Корачонь у відповідь на звернення Державного самоврядування українців Угорщини.
У своєму запиті до мера Будапешта Державне самоврядування українців Угорщини пояснювало: “Для українців, які змушені були залишити свої домівки через війну, безкоштовний проїзд є не лише суттєвою матеріальною підтримкою, а й допомагає організувати щоденне життя. Це дозволяє легше діставатися до роботи, шкіл та необхідних послуг”.
Відповідно ухваленого мером рішення, діти до 14 років з українським громадянством (закордонний паспорт або ID-картка) або угорська посвідкою на проживання зможуть безкоштовно користуватися громадським транспортом BKK у Будапешті.
Безоплатний проїзд для українців у Будапешті запровадили у березні 2022 року. Відтоді терміни безплатного проїзду для біженців з України продовжували кілька разів. Востаннє рішення про продовження проїзду до 30 червня 2025-го було ухвалене у березні поточного року.
Як повідомляв Varosh, у вересні 2024 року у столиці Угорщини запрацювала перша україно-угорська двомовна середня школа та гімназія. Робота над реєстрацією освітнього закладу велася впродовж 2 років. Увесь цей час школа працювала за грантові кошти, і в ній тут навчалося 130 дітей.
Тетяна Клим-Кашуба, Varosh
Фото: BKK – Budapesti Közlekedési Központ у фейсбуці
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