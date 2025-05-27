Безплатний масаж для військових робить в Ужгороді американський фахівець

Сеанси безплатного масажу в медичному центрі «Ірис Космо» проводить мануальний терапевт, висококваліфікований масажист Andi Toepel.

Співпраця мануального терапевта зі США Енді з медичним центром в Ужгороді розпочалася більш як пів року тому. Хоч вперше в Україну чоловік приїхав у 2022 році – хотів бути корисним там, де був потрібний.

З жовтня 2024 року чоловік приймає в обласному центрі Закарпаття: на роботу його запросив медичний центр «Ірис Космо». Серед іншого, Енді також проводить безплатний масаж та медитації для українських військових, розповіла у коментарі Varosh співвласниця медцентру Олена Прилєпіна.

Маючи понад 20-річну практику, Енді володіє різними техніками масажу, зокрема практикує аюрведичний. Також використовує техніки енергетичного зцілення із застосуванням мантр, медитативних практик та спеціальних вогняних ритуалів. Все це в комплексі спрямоване на очищення не лише фізичного, а й емоційного стану пацієнтів.

«Енді володіє багатьма техніками масажу, й потрібну обирає залежно від скарг і після розмови з пацієнтом. Але й сам також, маючи великий практичний досвід, додатково бачить, чим саме він може допомогти пацієнту», – сказала Олена Прилєпіна.

Як записатися на масаж

Наразі у медичному центрі на безоплатній основі пропонують 2 сеанси масажу для військових на тиждень. Записуватися необхідно завчасно: зателефонувати на реєстрацію та узгодити слушну дату й час.

Один сеанс масажу триває впродовж 1,5 години.

«Енді поки не володіє достатньо українською мовою, зараз її лише вчить. Тож бажано, якщо людина не володіє англійською, або спілкуватися через перекладача, або просто виписати перелік скарг і запит у перекладі на листочок. Під час знайомства ми зможемо забезпечити супровід з перекладу. Але вже в процесі масажу краще, якщо людина зможе комунікувати самостійно», – сказала Олена Прилєпіна.

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Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото: медичний центр “Ірис Космо”

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