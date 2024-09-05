2 вересня всі школи в Ужгороді розпочали навчання. Цього року вимоги для початку роботи до шкіл з боку уряду були суворіші — війна показала, що укриття в закладах освіти мають бути міцнішими, — сказав Varosh Володимир Кувик, керівник відділу цивільного захисту Ужгородської міськради.

Укриття та шкільний офіцер поліції: які нововведення цього року чекають на дітей та вчителів у школах

Трохи пояснимо: 13 серпня вийшла постанова №926 Кабінету міністрів України, де прописано експериментальний варіант безпекових просторів, тобто укріплення 1-их поверхів і створення там укриттів. Спеціальна комісія, до складу якої обов’язково залучені представники ДСНС, поліції, Держпродспоживслужби, місцевого органу самоврядування, перевіряли стан готовності закладів до навчання. В Ужгороді акти готовності комісія підписала всім школам, однак двом закладам дали термін на дообладнання укриттів до 1 жовтня.

— Під загрозою припинення очного навчання через незадовільну ситуацію з укриттям в Ужгороді дві школи: ліцей ім.Августина Волошина та початкова ЗОШ №1, — каже Володимир Кувик. — Вони мають альтернативу, але потрібен час на переобладнання. Перша школа має на 1 поверсі спортзал, але його треба переобладнати і ми маємо на це час до 1 жовтня. З 13 серпня до 1 вересня встигнути зробити такий обсяг робіт дуже важко. ДСНС дало дозвіл на відтермінування, щоб зробити всі захисні простори в школі. Процедура триває, ми зобов’язані це зробити, щоб діти вчилися.

Сьогодні школа, яка технічно не має укриття, має укладені угоди з тими закладами в межах 500 м, які ці укриття мають. Звичайно, є той незручний момент, що потрібно зібратися і дійти до цього укриття, однак, за ці 2 роки діти чітко знають, де їхній стільчик, як вони мають зайти і як — вийти… Діти набагато дисциплінованіші, ніж дорослі, — каже чоловік.

Особливо непроста ситуація в дитсадках

Володимир Кувик розповів, що із дитсадками в місті ситуація критичніша: близько 60% дошкільних закладів не мають підвалів і, за вимогами, не готові до роботи. І якщо школи ще можуть комбінувати навчання з дистанційною роботою, то в садках такий варіант не працює. Коли садочки не відкриваються — це критично. Відповідно, батьки не йдуть на роботу, бо мусять сидіти з дитиною, і все зупиняється, — каже чиновник.

— Садки технічно так побудовані, що дуже мало з них мають свої підвальні приміщення. Ті, які їх мають, відремонтували їх і там все в порядку, — каже Володимир Кувик. — Ми вчора їх інспектували. Війна показала нам, що укриття мають бути міцнішими — перестінок з піску має бути метровий, а не 60 см, як було в нас досі, мішки мають бути щільніші.

Габіони, якими облаштовують тепер дитсадки, мають бути міцними, укріпленими і безпечними. Вони ефективніші, але дорожчі і потребують часу для облаштування.

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Зоряна Попович, Varosh,

Фото Закарпатської ОВА

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