Безкоштовна стрижка для строковиків: на Закарпатті перукар запровадив акцію для прикордонників

У смт. Вишково власник барбершопу “БарДЕНбер”, перукар Денис Катков більше місяця як почав стригти молодих прикордонників, що проходять строкову службу, безкоштовно. “Таким чином можу зробити хоч якийсь вклад у військову справу, піднявши хлопцям настрій”, — сказав чоловік у коментарі Varosh.

З пропозицією Денис звернувся якось до замполіта, який прийшов сригтися. І так раз за разом хлопці почали приходити на акційну стрижку. З прикордонниками контрактної служби в них теж діє акційна домовленість, але дещо інша.

— Це невеликий вклад, але з цього все починається, — каже Денис. — Я вважаю, що в ці важкі часи така стрижка допоможе хлопцям трохи відволіктися. Моя робота і все, що з нею пов’язане, приносить мені задоволення і я відкритий до будь-яких ідей, де можна допомогти хлопцям.

Чоловік, який сам родом із Кременчука і 3 роки тому приїхав на Закарпаття, розповів, що дуже любить свою справу і завжди готовий допомогти. Тепер декілька годин у своєму розкладі Денис залишає вільними щоб мати змогу подарувати хлопцям-прикордонникам гарний настрій у вигляді нової стрижки.

Varosh

Фото зі сторінки Західного регіонального управління Держприкордонслужби у Фейсбуці

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