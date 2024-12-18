Безбар’єрність та односторонній рух на Капітульній: у міськраді готують проєкт

Команда ГО “Мрія в дії” та представники Департаменту міської інфраструктури Ужгородської міськради перевірили безбар’єрність найдавнішої вулиці міста — Капітульної. Наразі схема розробки одностороннього руху по цій вулиці перебуває в роботі в проєктантів. розповів Varosh Ярослав Плавайко, начальник відділу інфраструктури та розвитку департаменту міської інфраструктури Ужгородської міської ради.

Капітульна: чи запровадять односторонній рух на найстарішій вулиці Ужгорода

— Комісія з безпеки дорожнього руху дала доручення розробити схему організації дорожнього руху по вулицях Волошина, Капітульній, провулку Замковому, — пояснив він. — Попередньо односторонній рух по Капітульній погодили, коли буде розроблена схема руху, то рішення знову виставлять на голосування і представлена громадськості на обговорення через соціальні мережі та на сайті міської ради.

Водночас звернулися і до ГО “Мрія в дії”, щоб врахувати побажання людей на кріслах колісних стосовно безбар’єрності вулиці: зробити більш доступними тротуари, пішохідні переходи та доступ до громадських місць. Спільно пройшлися вулицею і проговорили, де облаштувати нові пішохідні переходи з пониженням; оновити наявні переходи; відремонтувати тротуари та створити паркомісця для людей з інвалідністю.

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— Частину робіт ми виконали: завершили тротуари по вулиці Волошина, Ольбрахта частково, і залишилась нам Капітульна, — сказав Ярослав Плавайко. — У планах — пройтися вулицями, які ведуть до соціальних об’єктів: лікарень, поліклінік, амбулаторій.

Нагадаємо, Ужгородська міська рада та ГО “Мрія в дії” навесні підписали меморандум про співпрацю і вже не вперше виїздять на вулиці міста та обговорюють, як зробити місто безбар’єрним та зручним для ужгородців на кріслах колісних. А мешканці Капітульної ще у жовтні написали звернення до міськради з проханням запровадити на вулиці односторонній рух, оскільки переважна частина будинків і споруд датується 17-19 століттям і потерпає від активного руху транспорту.

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Зоряна Попович, Varosh

Фото: ілюстративне “Мрія в дії”

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