Без салютів та комендантської години: на Закарпатті визначили порядок святкування

Використання петард, салютів та іншої піротехніки заборонила на Закарпатті Рада оборони області 27 грудня. Про це в Телеграм-каналі написав голова Закарпатської ОВА Віктор Микита. На засіданні виконкому Ужгородської міської ради прийняли рішення заборонити продаж піротехнічних засобів.

Працівники Нацполіції відзначають, що заборона на використання піротехнічних засобів поширюється на осіб, які продають такі товари, і на людей, що ними користуються. Порушення заборони тягне за собою накладення штрафу від 595 до 1 020 грн.

Якщо ж ви почули чи побачили, що хтось все ж запускає феєрверки, зателефонуйте на 102 і повідомте правоохоронцям район, де бачили/чули порушників.

Крім того, Рада оборони області вирішила, що введення комендантської години в краї наразі нема. Щодо масових заходів, запланованих на вихідні, то під час воєнного стану вони скасовуються, але в ОВА виключають можливість заборонити людям збиратися невеликими групами.

Varosh,

Фото: Закарпатської ОВА

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