Без корупції: декларацію доброчесності з НАЗК підписали  Ужгородська міська рада та Закарпатська обласна рада

У четвер 7 листопада, Національне агентство з питань запобігання корупції підписало декларацію доброчесності з Ужгородською міською радою, попередньо перед цим аналогічна декларація була підписана з Закарпатської обласною радою.

Про це повідомив на форумі Re:Open Zakarpattia 2024 Віктор Павлущик, Голова Національного агентства з питань запобігання корупції .

— Це декларативний документ, що відверто свідчить про бажання громади й влади на місцях показувати приклад і залучати найкращі практики, зокрема і ті, які напрацьовані Національним агентством запобігання корупції, у своїй діяльності, — сказав Віктор Павлущик.

Зі слів голови НАЗК громадяни мають розуміти, що доброчесність – це не лише про дотримання законодавчих норм, але й про відповідальність перед суспільством, про здатність ухвалювати етичні рішення, які сприяють розвитку держави.

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Корупція — друга проблема України після війни, — вважають українці

Згідно з соціологічними дослідженнями 73% громадян вважають, що корупція є другою значущою проблемою після війни, водночас лише 19% стикаються із корупцією. повідомив Віктор Павлущик на форумі.

— Перше, що потрібно зробити для того, щоб цю проблему вирішити, це забезпечити максимально комплексну системну роботу державних органів з проведення реформ, зміни в державі, зміни законодавства. Це робота кожного окремого державного службовця з розвитку доброчесності серед них, з реалізації своїх функцій, а також максимальна залученість громадянського суспільства, — каже він.

Корупція починається з кожного: і з тих, хто бере, і з тих, хто шукає способи так вирішити свої проблеми. Її наше суспільство отримало в спадок, але це – не наш спадок.

— І ми зобов’язані зробити все, щоб не передати цей спадок далі, каже голова НАЗК. Подолати її можна тільки комплексними заходами: як подання декларацій, їхня перевірка, так і інші стратегічні заходи – стратегічні документи, антикорупційна стратегія, державна антикорупційна програма, – підсумував голова НАЗК.

Варто відзначити, що зараз Інститут центральноєвропейської стратегії разом з нідерландськими та словацькими партнерами втілює на Закарпатті проєкт “Посилення верховенства права на місцевому / регіональному рівні в Україні: приклад Закарпатської області, в рамках якого всі службовці Закарпатської ОДА пройдуть тренінги з доброчесності.

Re:Open Zakarpattia ініційований та проводиться ГО «Інститут Центральноєвропейської Стратегії» у партнерстві з представниками громадянського суспільства, органами державної влади та місцевого самоврядування, бізнесом та міжнародними партнерами.

Varosh,

Фото: Наталія Радченко

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