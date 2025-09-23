У суботу, 27 вересня у с.Білки Хустського району відбудеться урочиста беатифікація (проголошення блаженним) отця Петра Павла Ороса, священника Мукачівської греко-католицької єпархії, який був вбитий радянським міліціонером. Урочистості, призначені спочатку на 3 травня, перенесли через смерть Папи Франциска, повідомили у Відділі у справах визнання святих Ватикану. Отець Петро Павло Орос стане другим закарпатцем (після єпископа Теодора Ромжі), якого беатифікує Ватикан, пояснив Varosh отець Віктор Бурлака.

Це буде перше в історії Закарпаття проголошення блаженним саме на нашій Срібній Землі, кажуть у Мукачівській греко-католицькій єпархії.

В часи заборони Церкви Отець Петро Павло Орос служив по ночах

Від села до села, від дому до дому — такий стиль життя був притаманним Петру Оросу ще задовго до приходу радянської влади, йдеться в життєписі священника. Він народився в с. Бірі 14 липня 1917 року, неподалік Ньіредьгази, тоді ще в Австро-Угорській імперії, у священничій родині отця Івана Ороса та Єлизавети Раковської. Був рукоположений священником у селі Доманинці Мукачівської греко-католицької єпархії, і одразу направлений на служіння в с. Великі Ком’яти.

“У часи заборони діяльності Церкви отець Петро служив по ночах, адже вдень переміщуватися було вкрай небезпечно. Вночі переходив від села до села, служив Літургію, сповідав, хрестив, вінчав, хоронив, а передусім звіщав Добру Новину. Багаторазово його затримувала міліція, брала на допити, які супроводжувалися побиттями”, — йдеться в життєписі.

— Отець Петро Павло Орос був священником Мукачівської греко-католицької єпархії і служив у церкві в Білках — це була одна з останніх греко-католицьких церков, яку в 1949 році закрила радянська влада, — пояснив Varosh отець Віктор. — Після визнання блаженним його можуть шанувати у всій католицькій церкві, просто культ його вшанування як святого наразі розвинувся на Закарпатті.

Отець Віктор Бурлака розповів, що Петро Павло Орос загинув у с.Заріччя у 1953 році від пострілу міліціонера, наразі його мощі зберігаються в каплиці поблизу церкви в селі Білки.

Урочистості триватимуть три дні

Урочиста Беатифікація Петра Павла Ороса відбудеться 27 вересня 2025 року у c. Білки. Урочистість очолить Кардинал Гжегож Рись, архієпископ та митрополит Лодзький (Польща), член Дикастерії Божественного культу та дисципліни Святих Тайн. Програма беатифікації розрахована на три дні, урочистості пройдуть у Білках та в Кафедральному соборі в Ужгороді.

Зоряна Попович, Varosh

Фото: МГКЄ

