“БАЗА”-2025: молодіжний освітній фестиваль пройшов в Ужгороді

З 4 по 6 липня на стадіоні “Авангард” в Ужгороді відбувся вже третій щорічний молодіжний освітній фестиваль “БАЗА”, організований Українською академією лідерства. Гасло фестивалю “Гуртуйсь! Гартуйсь! Готуйсь!” став не просто гаслом, а й напрямом триденної програми, що об’єднала понад 350 учасників наживо і ще понад 600 онлайн.

Гасло взято з книги капелана Андрія Зелінського «Семенові зорі». Як повідомляють організатори фестивалю, ці слова «є базою, яку має знати та розуміти кожен молодий українець для наближення перемоги та особистого зростання».

У перший день на головній сцені відбулася панельна дискусія «Освіта не для всіх? Як вчитися, коли ресурсу обмаль». Другий день — Гартуйсь! — був присвячений фізичним активностям, емоційній базі та воркшопам. Центральним цього дня став виступ Ілії-Єлісея Касторних — психолога та національного лектора Академії, який провів практикум з емоційної стійкості.

Для дівчат був окремий тренінг із самозахисту, проведений тренерами Фонду “Маша” — Надією Медвідь та Назаром Павлівим.

Третій день — Готуйсь! — був присвячений історіям стійкості та готуванню до життя після фестивалю. Особливою подією став виступ Германа Золотарьова та Сергія Дубовиx з Superhumans Center.

Також з натхненням говорив про роль молоді у трансформації держави Олександр Ярема, державний секретар Кабінету міністрів України.

“Зарядили мотивацією”

«Я відчуваю, що їду з БАЗИ зовсім іншою. До того, як приїхала сюди, в мене був якийсь період застою, все ніби стояло на паузі. А тут стільки неймовірних людей зарядили мене мотивацією, що тепер розумію, що попереду ще стільки можливостей, стільки шляхів до своєї кращої версії!» , — ділиться Дар’я Мохонько, учасниця фестивалю “БАЗА”.

«Я щаслива бачити себе щасливу. Дивлячись у свої очі, я розумію що САМЕ ВИ (молодь) робили та зробили мене щасливою», — розповідає Анастасія Плахова, менторка купки із 10 підлітків.

На Алеї можливостей десятки партнерських організацій — понад 25 громадських організацій з усієї країни — розповідали про свою діяльність. Учасники могли знайомитися з ними, проходити мініквести та отримувати наліпки в свій “БАЗА-паспорт” — символ активності й залученості.

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Зоряна Попович, Varosh, за матеріалом Української Академії лідерства

Фото: УАЛ

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