Батьки учнів Ужгородського ліцею №9 вимагають від МОН ремонт школи, який місцева влада не робить понад 5 років

Батьки учнів Ужгородського ліцею №9 20 червня звернулися до Міністерства освіти з вимогою відремонтувати навчальний заклад. Про це голова батьківського комітету школи Світлана Василинець розповіла Varosh. За її словами МОН взяло звернення у роботу й обіцяє дати відповідь протягом 15 робочих днів. Жінка каже, що влада Ужгорода вже понад 5 років обіцяє зробити ремонт школи, однак не робить його.

— Фасад — це тільки картинка ззовні, всі будівлі всередині двору — у жахливому стані, зі стін сиплеться штукатурка. На одній зі світлин (з білими стінами) — діючий спортзал. Він ззовні виглядає погано, а зсередини — ще гірше. Замість того, щоб зробити там ремонт — замовили банер і причепили на стіну, щоб закрити той страх, — говорить Світлана Василець.

Жінка надала редакції фотографії школи, які за її словами були зроблені під час свята останнього дзвоника в травні цього року. Вона каже, що теперішній стан школи може призвести до травмування дітей.

— Минулого року був сильний ураган і дах, буквально, знесло, а бібліотеку, яка знаходилася в цьому приміщенні, затопило. Там вже були змушені поставити нову покрівлю, а залишки старого даху скинули на купу на території школи. Тільки з класу моєї доньки двоє дітей прокололи собі там ноги! Балкони з внутрішнього двору замкнені, діти туди не виходять. Але з нього відпадає штукатурка, яка може впасти на голову учням, які гуляють на подвір’ї, — каже Світлана Василинець.

Василець стверджує, що неодноразово зверталася до міської влади з проханням про ремонт ліцею, але результатів немає.

— Нам з 2020 року кажуть, що кошти виділені — і на штучне покриття спортмайданчика і на капітальний ремонт школи. Де ті кошти? Коли буде ремонт? Це дуже болюча тема. Я зверталася у ЦНАП, до заступників, до начальника управління освіти, писала петицію. Але нічого нема. Вже нема сил далі чекати.

Що каже влада?

Керівниця Ужгородського управління освіти Наталія Баранюк каже, що про проблему знає і зробила «максимально» все, аби її вирішити.

— Наше управління було ініціатором включення ремонту цього закладу освіти до Програми соціально-економічного розвитку міста, але ми не можемо виступати ні замовником, ні виконавцем ремонтів, ми не фінансуємо і не закладаємо кошти, за це відповідають інші управління. З нашої сторони зроблено максимально все.

Капітальний ремонт території Ужгородського ліцею № 9 по пл.Ш.Петефі,15 дійсно закладений у «Програму економічного і соціального розвитку»Ужгородської міської територіальної громади на 2024 рік. Будівництво було заплановане на 2021- 2024, кошторисна вартість ремонту — 5 млн 500 тисяч.

Керівник Управління містобудування та архітектури Ужгородської міської ради Олег Боршовський на дзвінок Varosh не відповів.

Гичка Галина, Varosh

Фото: Світлана Василинець

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